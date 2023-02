El "negacionista" asturiano del reciclaje tiene los días contados

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina a ver quién convence a un alcalde de que a la larga será tan necesario dotar a su municipio de un punto limpio o de contenedores de reciclaje que de un polideportivo o un parque, por reseñar dos de las instalaciones más populares entre la ciudadanía. O a ver quién es el regidor al que se le ocurre poner el cascabel al gato y, en base a la ley estatal de residuos, se atreve a aplicar, mediante ordenanza municipal, sanciones en caso de que no se recicle debidamente como recoge dicha norma. Con la próxima cita con las urnas en mayo a ninguno se le ocurriría tomar estas decisiones, por decirlo de alguna manera, poco vistosas o populares.

Pero lo cierto es que en Asturias hay que dar el paso y hacer algo para que los asturianos se tomen más en serio lo del reciclaje y lo de tratar debidamente la basura que generamos. Porque si no, más pronto que tarde, vendrá la UE con las rebajas, es decir, con las sanciones por no cumplir lo que se dicta en la directiva de 2018 sobre residuos. El texto no oculta que uno de sus pilares es el principio "quien contamina paga", según el cual el productor original de los residuos debe pagar los costes de la gestión de estos. Quien contamine más de lo que dicta la directiva pagará, así que o bien ahora se hace un esfuerzo mayor por reciclar o en un par de años tocará rascarse el bolsillo, algo que siempre corre directa o indirectamente a cargo del ciudadano. Y pocas medidas menos populares hay que la subida de impuestos.

La UE avisa de que en 2025 se debe reciclar un mínimo del 55% de los residuos municipales. Una cifra que en siete años, en 2030, deberá ser del 60% y, por ir más allá, del 65% en 2035. "Ahora reciclamos poco", expresa, no sin cierto pesar, la gerente del Consorcio para la gestión de los residuos sólidos en Asturias (Cogersa), Paz Orviz. Ese poco es un 22,6% del total de basura que los municipios enviaron a las instalaciones del Valle de Tamón el año pasado: 450.978 toneladas. Con todo, ha habido una ligera mejoría respecto a 2021, pero muy pequeña, del 0,8%. Fueron 349.002 toneladas de residuos los que llegaron a Cogersa sin separar. Para hacerse una idea, cada familia tipo asturiana (tres miembros) envió al vertedero en 2022 una tonelada de basura sin reciclar, es decir, todo junto en la bolsa: plásticos, vidrios, papel, orgánicos y lo que cuadre. Pero esa familia deberá ponerse las pilas de aquí a dos años y reducir más de una tercera parte su montaña de desperdicios indiscriminados anual.

No es fácil. Porque lo que más preocupa a Orviz es que las cifras de reciclaje de residuos municipales llevan varios años estancadas, "no van a más o crecen muy poco". Se podría decir que la tendencia de los asturianos a reciclar se ha estancado. La gerente de Cogersa está dispuesta a romper esa barrera. Por un lado, hay que tener en cuenta la próxima entrada en funcionamiento de la nueva planta de clasificación de basura bruta (la llamada "fracción resto") de Cogersa, que este año permitirá aumentar significativamente las tasas de reciclaje. "Hasta ahora todo lo que llegaba en bruto no se podía separar nada, y con la nueva instalación sí", señala Orviz. Las previsiones pasan por que se puedan recuperar unas 76.000 toneladas de maderas, plásticos, férricos y otros, por el procedimiento mecánico-biológico de la instalación. Esta cantidad se sumará a las que separan la ciudadanía y las empresas.

Pero no será suficiente. La gerente recalca que para cumplir los objetivos de la UE será necesario duplicar el esfuerzo reciclador y pasar de ese 22,6% actual al 55%. Como mínimo. "Tenemos que poner en marcha un plan de choque porque necesitamos un salto cuantitativo", avisa. Son tres aspectos a tener en cuenta para trabajar con la ciudadanía: sensibilización, información y medios. Las campañas de sensibilización buscan captar al asturiano "negacionista", es decir, aquel que cree que no es necesario reciclar, que no merece la pena. "Tenemos que identificarlo y tratar de conocer por qué piensa eso y convencerlo", opina Paz Orviz. Hay un componente generacional y educativo que lo explica, pues son los mayores los más reacios al reciclaje. "Niños y jóvenes están muy sensibilizados, cada vez más. Pero haremos una encuesta demoscópica para tratar de ver dónde y con quién debemos insistir".

Otro factor que influye en la gestión de los residuos es la información, pues pese a las muchas campañas de Cogersa todavía queda gente con dudas, que no sabe bien dónde tirar un corcho, un juguete... "Y luego debemos poner medios, facilitar la separación, que nadie diga que no lo hace por no tener un contenedor cerca", recalca la responsable de Cogersa. "Porque lo está claro es que hay cumplir el objetivo de la UE", insiste.

La ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que entró en vigor en abril de 2022, habla de la obligación de reciclar y da la posibilidad a los ayuntamientos de sancionar, si no se cumple, con las ordenanzas municipales. Sin llegar a multar, también está la posibilidad de los incentivos al reciclaje, cuya aplicación podría ser a nivel municipal, individual... "Es mejor convencer de que esto es tarea de todos, incentivar a la ciudadanía, a los ayuntamientos para que reciclen. Ahí debemos trabajar y buscar soluciones"", apunta Paz Orviz.

No estamos los asturianos a la cola del reciclaje en España, pero a los gestores de Cogersa se le ponen los dientes largos y miran con envidia sana al País Vasco: los guipuzcoanos son los número uno con un 60% de basura reciclada. "Aquí no tenemos malas cifras, no son un desastre, pero es obvio que debemos mejorar". El ejemplo debe cundir para que en un plazo de dos años esa bolsa negra que todos sacamos unas cuantas veces a la semana, casi a diario, al cubo o contenedor de la basura en la calle, sea mínima, simbólica y solo esté llena de aquello que no tiene un aprovechamiento. Cada vez son menos los productos que no se pueden aprovechar. "El esfuerzo que tenemos por delante es grande, pero debemos ser capaces de duplicar nuestro reciclaje", concluye Orviz.

El "negacionista" asturiano del reciclaje tiene las horas contadas.