«En septiembre el Ministerio decía que con los trenes estaba todo listo: era mentira»

Esta legislatura extraña le ha dado a Alejandro Calvo Rodríguez (Cangas del Narcea, 1974) la consejería con más puntos de fricción entre el Principado y los ministerios socialistas del Gobierno de coalición. Consejero de departamento heterogéneo, el titular de Medio Rural y Cohesión Territorial tiene a su cargo el cálculo de la intensidad de la protesta por la protección del lobo, o la medición de la potencia de los golpes cuando lo que toca es defenderse atacando al Ministerio de Transportes por el fiasco tan «fácil de ridiculizar» de los trenes de Feve que no se adaptan a los túneles. No hay tregua en un desafío que en lo más reciente, el acuerdo de Cantabria y Asturias sobre el «Fevemocho», parte en la versión de Calvo de una ocultación de información «intolerable» para desembocar en «una noticia muy mala de la que hemos conseguido sacar varias buenas».

–Reconstruya el momento en el que tuvieron constancia en el Principado del fracaso del contrato de los trenes. ¿El 24 de enero? ¿Hasta entonces nada?

–Absolutamente nada. En septiembre tuvimos una reunión de seguimiento del Plan de Cercanías con el Ministerio donde se planteó que en ese contrato estaba todo listo para que siguiese su camino, algo que directamente era mentira. Cuando Isabel Pardo de Vera viene el 24 de marzo a Asturias se habla de un retraso, pero no se entra a fondo en las causas. Entonces estábamos centrados en el retraso de la Variante y en el plan director del Corredor Atlántico. Ahí es cuando se empieza a desvelar algo que es tan fácil de ridiculizar, pero que en el fondo tiene que ver con un bloqueo en la decisión intolerable, con gente que no ha actuado con diligencia ni responsabilidad y que encima nos lo ha ocultado.

–¿Cuántas veces, o con qué frecuencia, se interesaba el Principado por el estado de tramitación de un contrato tan indispensable para el futuro del servicio ferroviario en Asturias? Lo digo porque en 2020 esos trenes ya llegaban tarde.

–Siempre antes de las reuniones de la Alianza por las Infraestructuras. En 2022, tuvimos una en marzo y otra en septiembre. Lo que no había era un foco específico puesto en este contrato, que además incluía cuestiones tan técnicas que ni siquiera en nuestra administración tenemos personal que sepa cómo analizarlo. Tenemos que fiarnos de la información que se nos facilita.

–¿No preguntaron los motivos del retraso cuando lo conocieron de boca de la secretaria de Estado?

–No se le dio mayor importancia. Pero el problema es que no hablamos de un retraso en un contrato que se estuviese ejecutando, lo que hemos descubierto después es que ni siquiera se había planteado la solución para iniciar el diseño y que hasta finales de este año o principios del próximo no se va a poder empezar la ejecución de los trenes… Hay una irresponsabilidad muy grave.

–La fórmula elegida para rubricar los compromisos es un protocolo sin rango jurídico ni responsabilidad exigible judicialmente en caso de incumplimiento. ¿Hay alguna garantía de que todo lo prometido se va a llevar a término más allá de la palabra de una ministra que puede cambiar?

–Primero hay que darle el valor que tiene a la intensidad de oposición con la que un presidente del PSOE va a Madrid a exigir a un gobierno de su mismo partido. Esto ha generado mucha tensión y deja muy claro el papel que juega nuestro presidente. Yo lo viví en directo y no recuerdo una negociación en la que los intereses de Asturias se hayan puesto de tal manera frente a la incomodidad de un ministerio de nuestro partido. En muy poco tiempo conseguimos cuestiones muy difíciles de lograr: la gratuidad son casi ocho millones de euros al año para Asturias…

–¿Por qué no se eligió como fórmula el convenio?

–Tramitar un convenio llevaría semanas, o incluso meses. Lo que ha habido es una declaración y un acuerdo político en el que se compromete la credibilidad del Ministerio, que ya estaba muy dañada. Este pacto, que va directamente sobre la firma de la Ministra, tiene un valor político absoluto. Eso es lo que se podía lograr en 24 horas, un compromiso al máximo nivel cuyo desarrollo va a depender de que haya continuidad política, como en todas las cuestiones. Prácticamente todos los acuerdos que tienen que materializarse lo harán en esta legislatura estatal y a nosotros no nos genera dudas. El presidente lo ha dicho, si no se cumplen la responsabilidad irá directamente sobre la Ministra.

–¿Es el tiempo entonces el que determina la fórmula?

–La urgencia. El propósito era lograr un acuerdo político que se materializó en horas. Pero a partir de ahora habrá distintos acuerdos posteriores y algunos tendrán que derivar no solo en protocolos, sino en convenios. Hablo de cuestiones como la integración del Ministerio en nuestro Consorcio de Transportes, que será un hecho administrativo que se formalizará, o el contrato de los trenes, que también. Pero lo que más nos preocupa a todos es la ejecución global y el seguimiento del Plan de Cercanías. Para ello habrá una interlocución, un comisionado, y ahí también tendremos que establecer documentos que den más solidez jurídica al cumplimiento de los acuerdos y comprometan no solo a las personas, también a las instituciones.

–Habrá quien diga que ahora tienen que volver a fiarse de la palabra de los mismos que les ocultaron información muy relevante sobre este contrato.

–Entiendo que no de los mismos. Tenemos interlocutores nuevos y una relación diferente… Pero no vamos a suavizar para nada la magnitud del impacto que tiene el retraso. La solución de los trenes ya llegaba tarde, y así lo veníamos alertando. Eso está ahí y no lo vamos a resolver de manera inmediata, pero hay cosas que sí. No es que haya que fiarse de palabras, es que hay asuntos, como la gratuidad, que se van a ir formalizando, tanto en el ámbito contractual como el administrativo.

–También deben fiarse de aquellos que hasta ahora han invertido un euro de cada tres del plan de cercanías. ¿O tiene una actualización más reciente?

–Del Plan de Cercanías hay que conocer un histórico que nos lleva al momento de 2017 en el que lo anuncia el ministro Íñigo de la Serna sin que durante aquel gobierno del PP se licite ni se ejecute ni un euro de inversión. En 2019, con el inicio de esta legislatura, el presidente y el vicepresidente forzaron un plan de choque complementario. Así se ha actualizado hasta llegar a esos 997 millones de euros, de los que ahora mismo están en licitación o ejecución algo más de doscientos y se han venido ejecutando en años anteriores al menos otros 150. Tendríamos pues algo más de un cuarenta por ciento del plan global en distintos niveles de ejecución. Pero el problema no es tanto ese grado de inversión como que eso todavía no ha materializado una mejora real en el servicio. Por eso en el acuerdo incluimos cuestiones como la integración tarifaria o la revisión de la malla horaria. La ejecución porcentual va a mejorar, pero no es suficiente. Hay que acelerar y poner mucha tensión en todas las obras pendientes.

–Un cuarenta no es mucho.

–No. Hay que saber que hay obras importantes que tienen una ejecución física sujeta a mayores vicisitudes, estos días veíamos los problemas en Gijón-Laviana, y otras que tienen más que ver con cuestiones más tecnológicas…

–¿Se ha planteado la posibilidad de asumir las competencias ferroviarias, aunque sea parcialmente y empezando por ejemplo por horarios o tarifas?

–Cuando hablamos de competencias, en realidad nos estamos refiriendo a poder decidir, y en eso ahora vamos a poder avanzar en gran medida. Quizá esa transferencia formal se pueda abordar cuando todas estas inversiones se lleven a cabo. En todo caso, nuestra idea es apoyarnos en el conocimiento de las entidades y los expertos de la región para hacer una propuesta de revisión de la malla horaria y adaptar las frecuencias a la demanda. Y una de nuestras exigencias es que nosotros participemos en las decisiones. También en las relativas a la integración tarifaria entre Renfe y Feve, algo que ahora también vamos a subsanar mediante un funcionamiento integrado con nuestra tarifa plana «Conecta». Cuando se hayan completado estas millonarias inversiones, que serían inasumibles para nuestra administración, puede ser el momento de hablar de transferencias.

–La patronal del autobús exige la gratuidad también para el transporte por carretera.

–Ellos saben perfectamente que la columna vertebral de nuestro transporte público es la carretera. Tenemos un sistema envidiado en otras regiones, todo el sector ha celebrado el salto que hemos dado con la tarifa plana y el mensaje que les traslado es que esta gratuidad va a ayudar a fortalecer la sostenibilidad global del sistema.

–O sea, que gratis no va a ser.

–La gratuidad no es la solución definitiva. Ha sido un remedio para un momento excepcional vinculado al incremento de costes, para intentar beneficiar a quien más lo necesita, y ahora nosotros la hemos solicitado con ese mismo espíritu, conectado con un problema que ha generado el Ministerio y que nos compensa de un modo también excepcional. Pero la gratuidad en sí misma puede llegar a resultar desincentivadora de la calidad del servicio, que también debe dotarse de recursos para una mejora constante.

–¿Ha contestado el Ministerio a la propuesta de incorporación del secretario de Estado a la Alianza por las Infraestructuras?

–Ese compromiso no está, pero está claro que está incluido desde el momento en que además vamos a disponer de interlocutores nuevos, como el comisionado para el seguimiento del Plan de Cercanías. Lo doy por hecho, y espero que en la próxima reunión de la Alianza ya pueda participar el Ministerio.

–¿Les han trasladado alguna fecha concreta sobre la apertura de la Variante?

–Una vez que no se ha cumplido con lo que se había dicho de mayo no podemos sembrar más dudas ni expectativas que no sean absolutamente ciertas. Yo espero que sea a finales de marzo cuando nos trasladen una fecha no ya aproximada, sino concreta, de apertura.

–De la rampa de Pajares no dice nada el documento de la Alianza por las Infraestructuras.

–Sabemos que hay distintos debates abiertos y nuestra prioridad absoluta es la apertura de la Variante. Debe ser el Ministerio el que plantee alternativas sobre la rampa.

–Dentro de sus gestiones para el impulso del Corredor Atlántico, ¿han pedido al Gobierno que reclame en Bruselas la inclusión de las autopistas en la red básica transeuropea?

–Sí. Y tenemos que reconocer aquí la participación de los agentes, FADE o las cámaras de comercio, que nos han hecho ver que el impulso al corredor no tenía que ser solo ferroviario. Nuestras autovías no pueden perder ninguna oportunidad y vamos a plantear su inclusión en las redes básicas. También solicitaremos que forme parte la Zalia y algunos proyectos que queremos ayudar a impulsar, como la Autopista del Mar.

–¿En qué punto están los contactos con el Estado y Balearia?

–Sabemos que no es fácil, que la pandemia y la pospandemia han dificultado estas operaciones, pero pedimos al puerto de Gijón que la lidere. En el presupuesto hemos incluido una partida que permita dar un pequeño empujón cuando haya una oportunidad de negocio, igual que hacemos con la conectividad aérea, pero dependemos del liderazgo de Puertos del Estado.

–¿La previsión para Cornellana-Salas sigue en el otoño de este año?

–Se hablaba de finales de este año, pero he estado viendo los avances de la obra y me parece precipitado hablar de plazos.

–¿Y el tercer carril de la “Y”?

–Aquí se habla del otoño de este año, pero lo que más nos importa a todos es que seguramente en mes y medio o dos meses la infraestructura va a estar plenamente operativa y que para este verano vamos a poder disfrutar de ella más o menos terminada. Quedarán pequeños remates, pero hemos superado la fase en que se veían más molestias que beneficios y vamos a empezar a ver el resultado final.

–¿Cuándo les permitirá el Estado eliminar el lobo que quieren borrar de los Picos?

–La estrategia nacional del lobo tiene un régimen de excepciones con un anexo en el que el Ministerio asumió un protocolo elaborado desde Asturias y que tiene que poder ejecutarse. Pero hasta ahora no tenemos seguridad jurídica suficiente para que los pasos que vamos dando no sean vulnerables. No hemos podido avanzar sobre todo porque al Ministerio le falta dar un pequeño paso: no es sólo que reconozca nuestros censos, sino que asuma que una extracción no afecta a la conservación de la especie en su área biogeográfica. Nosotros eso lo garantizamos y el Ministerio tiene que reconocérnoslo. Necesitamos tener esa seguridad jurídica antes de que los animales vuelvan a los pastos de altura. Si la directiva y su régimen de excepciones no pueden aplicarse, eso la invalida.

–Se han comprometido a pagar los daños a los ganaderos en noventa días e IU denuncia esperas de trece o catorce meses.

–Para nada. Los últimos datos que tenemos están entre cien y 120 días. Lo que hay que saber es que los daños que tardan meses y meses es porque tienen alguna incidencia. Estos pagos, que son parecidos a una responsabilidad patrimonial de la Administración, pero con un trámite simplificado, necesita de una seguridad jurídica y cuando hablamos del periodo medio de pago tenemos que hablar de los expedientes que no tienen ninguna dificultad. Es un compromiso con los ganaderos agilizarlo al máximo y estoy convencido de que a lo largo del año vamos a poder cumplir el margen de los noventa días.