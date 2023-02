"En dos meses se notará la mejora de plazos de valoración de la discapacidad"

Hay poca distancia entre el nuevo despacho de Enrique Rodríguez Nuño (Langreo, 1964) y el anterior, en la Delegación del Gobierno, en Oviedo. Tan poca como el tiempo en el que tendrá que desempeñar su nueva responsabilidad en el Gobierno del Principado de Asturias. Acaba de ser nombrado director general de Servicios Sociales y Mayores, cargo que asumió el pasado 1 de febrero y que apenas ejercerá cuatro meses, debido a que a finales de mayo hay elecciones. Hasta ahora, desde 2018, dirigió el área de Agricultura y Pesca de la Delegación, cuya sede puede ver el director sin problema desde la ventana de su nueva oficina en la Consejería de Derechos Sociales. Es veterinario y desde 1989 funcionario del Principado.

–Si me permite, choca un poco encontrar un veterinario en Servicios Sociales.

–Empecé muy joven en la carrera funcionarial, en el cuerpo de técnicos superiores, en la escala de veterinarios. Pero he pasado por salud pública, medio rural, control de fondos europeos y también estuve al cargo de equipos de gestión de empresas y proyectos. En esta Consejería ya estuve como director general de Política Social hace dos legislaturas, así que ya desempeñé las mismas funciones que ahora.

–Así que no es un campo desconocido para usted.

–No, para nada. Se me asocia al medio rural porque en los últimos cinco años estuve en la Delegación del Gobierno dirigiendo el área de Agricultura, pero también asumí sanidad y política social durante tres años, así que he estado en contacto con las asociaciones del llamado tercer sector, la interlocución ha sido continua con ellos. Además, durante la pandemia, la delegada (Delia Losa) montó un equipo de crisis y yo me ocupé de sanidad y política social, por lo que estuve en contacto con esta Consejería para ver las necesidades en las residencias, los equipos...

–¿Sus retos de aquí a finales de mayo?

–Precisamente por ser poco tiempo se pensó en mí, al conocer ya la materia y el entramado interno de la Consejería y sus líneas de trabajo. Por supuesto el objetivo es continuar con lo que se está haciendo. Hay un cambio de modelo en marcha en la atención a mayores y dependientes, y Asturias se ha sumado a esa nueva estrategia europea y nacional. Incluso aquí la hemos implementado con otras acciones y así ha nacido el plan "Cuidas". Quiero profundizar en él. Implicará modernizar los centros de día, abrir unos nuevos como los de Infiesto y Corvera, y reorganizar dos en Gozón y Coaña.

–La estrategia "Cuidas" se apoya mucho en los centros de día.

–Son importantes, mucho. Con la red y el equipo que tenemos por el territorio desarrollaremos muchas acciones para evitar la fragilidad de las personas mayores. El objetivo es que la gente pueda estar en su casa, con una buena atención e indicaciones, el máximo tiempo posible. Que pueda envejecer en su entorno.

–El plan es muy ambicioso, cambia la forma de entender esta labor, suena bien toda la asistencia prevista... ¿Pero hay recursos económicos y materiales en Asturias para llevarlo a cabo?

–El Gobierno regional hace un esfuerzo importante. El presupuesto de esta Consejería se ha aumentado y además disponemos de fondos del mecanismo de resiliencia de la UE que nos permitirán poner en marcha nuevos recursos y modernizar los que tenemos. Necesidades hay muchas y, como en todo, los recursos hay que saber distribuirlos adecuadamente para atender las necesidades inmediatas. Los servicios sociales han evolucionado de modo espectacular, han pasado de ser un servicio pequeño, destinado a una parte determinada, no muy alta, de la población en sus inicios, a ser un recurso esencial para toda la sociedad. Son el cuarto pilar del Estado del bienestar, está asentado entre nosotros y como sociedad moderna en la que estamos hemos interiorizado que debemos tener suficientes medios para prestar atención a todas las personas: desfavorecidas económicamente, dependientes, mayores...

–Asturias está envejecida y lo estará más. Se calcula que de aquí a 2030 el número de mayores de 65 años crecerá un 9%. Se cifra en 40.000 dependientes más en menos de una década. ¿Estamos preparados para afrontarlo?

–Se hizo un trabajo de diagnóstico para elaborar las líneas de trabajo del plan "Cuidas" y una extrapolación de cómo podría evolucionar la sociedad asturiana. Ahora mismo no tenemos tantos recursos para hacer frente a esos números. Pero insisto: el cambio de modelo va destinado precisamente a poder reorganizarlo todo. Por ejemplo, lo de las residencias, con el objetivo de que la gente pueda quedarse en casa con buenos apoyos diurnos. Es una cuestión social, ya que una sociedad moderna como la nuestra debe poder dar respuesta a la atención de sus mayores. Además, es un nicho importante de puestos de trabajo: cuidadores, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros, auxiliares en residencias...

–De hecho, la atención a mayores se enfrenta también a la falta de personal y en algunos casos hay problemas para cubrir las plantillas. La queja es que está poco reconocida esta tarea y poco remunerada.

–Yo creo que reconocida sí está, esta Consejería la reconoce y creo que la parte de la sociedad que está cercana, también. Ahora mismo no creo que haya problemas para cubrir las plazas, sí que hay demanda y va a más, pero no hay problema de personal. Lo que tenemos que tener es una formación específica que permita a la gente prepararse y especializarse para estos puestos. Cuanto más especializado, mejores serán las condiciones laborales. Es un compromiso de este Gobierno entender las necesidades que hay y cubrirlas bien. Hay conexión continua con sindicatos, comités de empresa, para saber qué se necesita.

–¿Cómo están las listas de espera para entrar en las residencias? El acceso a una plaza es un asunto que preocupa a mucha gente, tanto a familias como a usuarios.

–Las personas con dependencia tienen plaza segura si la necesitan. A veces lo que ocurre es que no está disponible donde queremos, algo entendible, por supuesto. Pero es ahí donde surgen los problemas. Es cierto que hay más demanda que plazas en nuestra red pública, pero para eso tenemos plazas concertadas. Pero insisto en que la estrategia es que la atención residencial sea mínima en el futuro y se reduzca en beneficio de la permanencia en el domicilio. Tanto en la zona urbana como en la zona rural queremos dar un impulso a los centros de día para que la gente pueda vivir en su casa y pasar unas horas en el centro. Implementamos líneas de trabajo con los ayuntamientos para que estos puedan servir comida a domicilio. Con todas las medidas de apoyo creo que las necesidades de plaza en residencias se reducirán. Ahora bien, nadie se queda tirado si necesita entrar en una residencia: por la vía de dependencia está asegurado.

–La valoración de la dependencia parece que ha mejorado en los tiempos.

–Hubo un plan de choque, apoyado por el Ministerio, para reforzar equipos y se ha rebajado sustancialmente la lista de espera en general. Puede haber casos concretos de retrasos, pero en general estamos en plazo.

–El mismo plan de choque se reclama en la valoración de la discapacidad.

–Estamos en ello, a través de un convenio con el Sespa, para tener más equipos en Oviedo y Gijón, donde hay más demanda. Veremos cómo va a mejor en poco tiempo, en dos meses se notarán los buenos efectos. Hay que tener en cuenta que entrará un nuevo baremo de valoración consensuado con todas las comunidades autónomas y las asociaciones del sector, y eso influirá en la forma de trabajar.

–¿Cuándo empieza?

– Llegará en la tercera semana de abril y nos estamos preparando para ello. Queremos también ir publicando periódicamente, cada 20 o 15 días, los resultados de los centros de valoración para que se vea que se trabaja en ello. A todos nos gustaría que se hiciera más rápido, pero lleva tiempo. No todos los casos se pueden resolver con informes, sino que hay mucha gente que demanda una valoración presencial y hay que atenderla. Debemos tener en cuenta que está calculado que un 10% de la población presentará algún tipo de discapacidad en el futuro. Estamos ante cifras muy elevadas, hablamos de más 100.000 personas a las que hay que dar respuesta.