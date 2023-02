Este es el modelo para el transporte público que plantea el Principado para el año que viene: trenes gratis y tarifa plana para el bus

La gratuidad de las cercanías ferroviarias asturianas que el Principado "arrancó" el lunes pasado al Ministerio de Transportes se mira en algún lugar del Gobierno regional como el pago de un rescate. Tal vez más bien como la fianza sin vuelta que Asturias le irá cobrando al Estado mientras éste no cumpla su compromiso de poner en las vías los nuevos trenes de Feve que no han llegado ni llegarán en breve por el fracaso del contrato de compra que abortó el insólito error cometido con sus dimensiones. Así lo venden en el Principado cuando en un esfuerzo de pedagogía comunicativa tratan de defender el acuerdo haciendo ver que ahora al Ejecutivo central le conviene agilizar la llegada de los convoyes en plazo –el nuevo es a partir de 2026– si no quiere que la broma le cueste cada año a todos los españoles los casi ocho millones de euros en los que se ha calculado el gratis total de las cercanías asturianas. Los trenes nuevos siguen sin diseño, se espera para el verano, pero la Administración autonómica sí tiene delineado ya el mecanismo básico para materializar la gratuidad prolongada del tren y su combinación con las tarifas vigentes en el transporte por carretera.

Había quedado dicho que el Principado aspira a que la gratuidad recién renovada se aplique a partir de 2024 de forma distinta a la actual, sin el pago de la fianza previa de diez euros que ahora se exige para el acceso sin coste a los trenes de cercanías. Más allá de esa condición preliminar, el resto del sistema tiene también un diseño pergeñado. También había quedado claro que la idea del Principado es mantener más allá de enero de 2024 la tarifa plana única de treinta euros al mes que desde el pasado septiembre permite viajar de forma ilimitada por toda la región en todo el transporte público, pero que en la práctica se aplica sobre todo al autobús. El matiz del nuevo uso consistirá a partir de 2024 en que ya no será necesario pagar los treinta euros por adelantado. La tarjeta "Conecta 30" pasará a funcionar como un documento virtual asociado a una cuenta sobre la que se irán cargando los pagos a medida que se hacen los viajes. Así, sin necesidad del abono anticipado de los treinta euros el usuario se subirá al autobús o al tren y presentará su tarjeta virtual. Si entra en las cercanías ferroviarias, no se le cargará ni un euro; si accede al autobús, se le cobrará unitariamente el coste de cada viaje, se le irá acumulando y dejará de hacerlo al llegar a los treinta euros en un mes. En la práctica, el usuario exclusivo de las cercanías que no se suba al autobús viajaría así completamente gratis y sin fianzas previas. El que combine varias modalidades de transporte pagará treinta euros, pero ahora como importe máximo. De este modo se materializa la pretensión del Principado de utilizar la tarjeta del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) como "soporte" para hacer efectiva la gratuidad de los viajes en tren, pero además su propósito de utilizar este acuerdo como palanca para tratar de fortalecer a gran escala todo el sistema asturiano de transporte público. La idea es aprovechar la mala noticia del fracaso de los trenes para maximizar la buena nueva de la prolongación de la gratuidad en el servicio. También se trata de que los efectos benéficos de los ferrocarriles sin coste como mínimo hasta 2026 se irradien al resto de las modalidades con la tarjeta del CTA como conductor. Ese documento será la base de la gratuidad ferroviaria, pero a la vez funcionará de manera integral con los autobuses o con otros modos de comunicación que se irán incorporando –en el Principado se mencionan los coches de uso compartido o las bicicletas urbanas– para que su precio "asequible" extraiga viajeros del vehículo particular y evite discriminaciones para los usuarios de las zonas de Asturias que carecen de cobertura de ferrocarril. "Estoy convencido de que seremos capaces de integrar a muchos de esos 35.000 usuarios que ahora utilizan gratis las cercanías en una plataforma de transporte público de la que podrán hacer uso con un gasto mínimo", ha resumido el consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo. Desde el Gobierno regional se defiende el gran "salto" que han dado los incentivos al transporte público con la puesta en marcha de una tarifa plana que reduce más que considerablemente su coste. Desde el 1 de septiembre sustituye a la antigua tarificación variable por zonas, con precios de 42 a 216 euros al mes.