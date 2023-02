Los dos candidatos que aspiran a ganar las elecciones autonómicas en Asturias viven enzarzados en una curiosa disputa lo que va a hacer cada uno si las pierden. A tres meses casi exactos de las urnas, Adrián Barbón ha prometido seguir aquí sea cual sea el resultado después de volver a poner en duda que Diego Canga tenga la misma intención. Con el candidato del PP buscando votos en América, el portavoz de su campaña, José Agustín Cuervas-Mons, se ha estrenado este lunes sin despejar del todo una incógnita recurrente que ni Canga ni este mismo fin de semana el secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo, han querido resolver categóricamente. “Estoy convencido de que Diego Canga va a cumplir sus compromisos con Asturias y con todos los asturianos cuando le toque”, ha dicho Cuervas-Mons sin apartarse de ahí cuando la repregunta quiere saber si eso significa que permanecerá en la Junta incluso si lo que le toca es la oposición.

“Me parece un poco infantil que el presidente del Principado, con todo lo que tiene encima, esté pendiente de esto”, enlaza. “Es un poco como de colegio”. Al valorar si la persistencia de la duda puede perjudicar la campaña o la credibilidad del aspirante, “eso es lo que intenta Barbón”, responde el portavoz, “desprestigiar. También se ha mostrado muy ofendido porque le llamó ‘gatín’, que era una gracia. Que no se preocupe. Que esté tranquilo, porque le noto muy nervioso con este candidato, que quizás es demasiado grande para él…”

Venía el exdiputado autonómico de volver a vaticinar que el propósito del PSOE asturiano es remedar aquí “el tripartito con la izquierda radical de IU y Podemos” y de ratificar que sólo el PP puede desactivar esa posibilidad. Hurgando en la herida del fiasco de los trenes de Feve, Cuervas-Mons repite que en ese asunto “sólo hay dos opciones, o Barbón conocía la situación del contrato y nos ha engañado o no se entera de nada”, y el PP encuentra “datos objetivos” para decantarse por la primera opción. “En marzo de 2022”, dice el portavoz, “admitió que los nuevos trenes de Feve sufrían problemas técnicos y su entrega se iba a retrasar”. “Yo supongo que el señor Calvo habría preguntado cuáles eran esos problemas”, subraya. “A la luz de los datos que tenemos, no nos creemos que se enterasen por la prensa” y les cuesta creer que en el “escrupuloso repaso a las inversiones previstas para Asturias” que Barbón dijo haber hecho en junio en su reunión con la ministra de Transportes “no se incluyese un contrato de 150 millones de euros…” “Se ha engañado a los asturianos no solo desde el Gobierno de Sánchez, también desde el de Barbón”, concluye antes de pedir “responsabilidades políticas también en Asturias”.

Cuervas-Mons añade a esta “realidad triste” la que materializa “el hartazgo” en la multitudinaria manifestación de sanitarios el domingo en Oviedo y ofrece al PP como única alternativa “solvente”. Saca pecho por el nombramiento efectivo de cincuenta candidatos municipales, “casi la mitad nuevos”, asegura que Canga está cumpliendo la promesa de renovación y resalta que en sus muchos años en el partido “nunca” se habían designado tantos con esta antelación respecto las elecciones. “La situación interna del partido es mucho mejor ahora que hace un tiempo”, resalta, atribuyendo al candidato la transmisión de “ilusión” y “tranquilidad”. “Hay que reconocer que en otros tiempos tuvimos problemas y ahora no los hay. Se está a lo que se está, a trabajar por Asturias y por los asturianos”, y desde Génova llegan encuestas “buenas” y “una tendencia al alza” que viene de que “cada vez hay una mayor intención de voto hacia el PP y la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Eso va a tener una repercusión en las capitales de provincia y las comunidades autónomas”.