Las consecuencias de la huelga de los Letrados: los abogados avisan del atasco que se avecina en las notificaciones

El parón provocado por la huelga de Letrados de Justicia –que se mantiene tras el fracaso este lunes de la tercera reunión entre los secretarios judiciales y representantes del ministerio– está obligando a volver a señalar algunos juicios a un año vista, pero el atasco más temible estaría solo por venir. Lo remarcaba este lunes el decano del Colegio de Abogados de Gijón, Benigno Villarejo, antes de entrar, junto con el decano de Oviedo, Luis Albo, y los de los procuradores y graduados sociales, a una reunión con el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, para tratar de las medidas para el día después de la huelga. "Se producirá un aluvión de notificaciones vía Lexnet, algunas de las cuales tendrán un plazo preclusivo para hacer alegaciones o lo que sea. Confío en que haya una instrucción que nos permita recibir esas notificaciones de forma pausada", indicó. El riesgo es que Lexnet se bloquee, como ya ocurrió en el pasado, y que se pierdan plazos para recurrir, con el consiguiente perjuicio para el justiciable.

Chamorro, por su parte, resaltó que aún se desconoce el alcance del atasco provocado por la huelga, ya que los datos son "escasos, dispersos y no homogéneos". En los Juzgados de lo Social en Avilés se han suspendido 188 juicios, y en otros, como Castropol, no se ha pospuesto ninguno, al no haberse puesto en huelga el Letrado de Justicia. El presidente del TSJA convocó, a petición del Consejo General del Poder Judicial, a los operadores jurídicos para tratar las medidas de refuerzo para cuando llegue el fin de la huelga, "supeditadas a que el Ministerio de Justicia las dote presupuestariamente". No hay ni siquiera "un esbozo" de las medidas, pero por cómo se ha realizado en otras ocasiones, como jornadas suplementarias de trabajo para funcionarios y Letrados, con ampliación de horarios por las tardes, y refuerzo para jueces y magistrados. Chamorro aseguró que la mayoría de los juzgados están señalando a tres, cuatro o cinco meses vista, y que si se hace a más tiempo se debe a que las agendas de señalamiento están muy completas.

Luis Albo, antes de la reunión, recordó que, en su reunión con los Letrados de Justicia, les pidió que avisasen a los abogados de la suspensión de los juicios, para evitar inútiles desplazamientos –alguno desde fuera de la región– letrados, peritos y justiciables. También que desbloqueasen el pago de pensiones de alimentos, compensatorias e indemnizaciones tanto en el orden social como de otra naturaleza, como las de mala praxis. El comité de huelga acordó efectivamente que se avisaría, por que Albo mostró su perplejidad: "No entiendo por qué los de aquí no avisan. Si se les pregunta, contestan que se dirá en la mañana del señalamiento. Todo ese trasiego se podría evitar y no se verían lesionadas justas reclamaciones", indicó Albo. Se han desbloqueado, por otro lado, las pensiones de alimentos, pero no las otras, "que son igual de urgentes".

Villarejo, quien indicó que en Gijón es donde mayor impacto está teniendo la huelga, con un 90 por ciento de seguimiento, pidió minimizar el daño al ciudadano, una vez que se ha conseguido paralizar la Justicia, y que se tenga en cuenta que "venimos de un periodo de pandemia en el que la Justicia estuvo parada".

En Madrid, la reunión entre huelguistas y representantes del Ministerio duró unas tres horas, las siete de la tarde. Los Letrados entregaron una contra propuesta a la oferta presentada este viernes por el Ministerio –que ninguna de las partes revela–, y se emplazaron a una nueva reunión a las once y media de la mañana de este martes. Un portavoz del comité de huelga, Luis Toribio, indicó que la reunión finalizó "sin ningún avance y con las posturas igual de alejadas que al principio". Pero siguen negociando, que es lo importante. Una Letrada resumió el clima con una frase: "Lo ven muy difícil, pero por lo menos están con ofertas y contraofertas".