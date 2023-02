Un estilo de vida activo es sinónimo de salud. En todos los sentidos. Y es que hacer deporte, se tenga la edad que se tenga, es todo beneficios. Por ello, desde temprana edad es recomendable y beneficioso realizar algo de actividad física o ejercicio a diario.

La Organización Mundial de la Salud ha hecho una estimación diferenciando por franjas de edad del tiempo que se debería dedicar cada día al ejercicio. Si bien las actividades del día a día, el deporte escolar o los juegos son válidos, también, especialmente a partir de cierta edad, se recomienda complementar con otras modalidades. Así, los menores de entre 5 y 17 años deben dedicar al menos una hora al día a actividades físicas de moderadas a intensas, principalmente aeróbicas, a lo largo de la semana. Se deberían incorporar igualmente actividades aeróbicas intensas y aquellas que fortalecen los músculos y los huesos al menos tres días a la semana. Y puestos a fortalecer músculos, así como ejercitar la mente, nada mejor que las artes marciales o la natación.

Esto lo saben bien en el Centro Deportivo Atlas, donde desde hace años imparten taijitsu infantil. Bajo la dirección de Joaquín Muñiz, C. N. 7º Dan, los jóvenes de entre 5 y 16 años pueden disfrutar semanalmente –lunes, miércoles y viernes– de una hora de clases de esta disciplina con múltiples beneficios, tanto a nivel físico como mental, para los más jóvenes. Entre otros está que eleva la autoestima, pues el niño que practica artes marciales adquiere un nivel mayor de confianza en sí mismo y en sus posibilidades; o que enseña lo que es el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Otros beneficios son que aumenta la concentración y mejora la memoria, así como la coordinación; y que, al igual que el resto de deportes, se trata de una actividad física que ayuda a evitar el sedentarismo y mejora la condición física a nivel de flexibilidad, velocidad en los movimientos, mejora de los reflejos y la fuerza y un mayor sentido del equilibrio.

Y si el taijitsu y las artes marciales tienen numerosos beneficios para niños y adolescentes, la natación no se queda atrás. Para nadie es un secreto que se trata de uno de los deportes más completos a nivel físico y mental. Los especialistas están de acuerdo en que la práctica de este deporte es beneficiosa para muchas partes del cuerpo, porque intervienen muchos grupos musculares. Además, es una buena forma de prevenir afecciones como la hipertensión arterial o el sobrepeso. Aquí, cabe recordar que un 80% de los niños que sufren obesidad la sufrirán también cuando sean adultos. La natación también mantiene en estado saludable el sistema circulatorio, ya que ayuda a mantener un nivel sano de colesterol y evita la aparición de la arteriosclerosis. Pero los beneficios no acaban aquí. Incluso los niños que padecen diabetes pueden ver su metabolismo mejorado, ya que nadar reduce el nivel de glucosa en la sangre, y además, aumenta la eficacia de la insulina. Es importante no tardar mucho en introducir a los niños y niñas en el medio acuático, pues son múltiples los beneficios de la natación en niños de 2 a 5 años, los cuales les ayudarán a tener un mejor desarrollo en la vida.