Como para dejar bien marcada, sin asomo de duda, la intensidad del duelo entre socialistas a cuenta de la protección del lobo ibérico, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial se manifestó ayer "totalmente en contra" de la versión que el secretario de Estado de Medio Ambiente, su compañero y paisano Hugo Morán, dejó el pasado lunes en Oviedo sobre los obstáculos que estorban al Principado desde que intenta matar cánidos salvajes con arreglo a la regulación vigente. Casi no hay nada ya que el Gobierno asturiano pueda hacer sobre el particular, vino a decir Alejandro Calvo en la Junta, enseñando las fauces y deshaciendo la ligazón que Morán trabó anteayer entre la autorización al Principado para abatir un ejemplar en los Picos de Europa y la necesidad de que se actualicen los censos de manadas y lobos teniendo en cuenta no las fronteras territoriales, sino las biológicas, las de la especie.

"Hemos hecho nuestro trabajo con los censos", le replica Calvo, remarcando una vez más que compete en exclusiva al Ministerio de Transición Ecológica la aportación de la muy demandada "seguridad jurídica" para la "extracción" que pretende acometer el Principado. "Garantizamos que nuestras acciones se hacen con todas las garantías que requiere el nuevo marco y lo que exigimos al Ministerio, también al secretario de Estado, es que resuelva cuanto antes los informes que deben autorizar la situación", resalta. "Porque o se da seguridad jurídica a nuestra actuación o la noma se invalida". Dando por sentado, una vez más, que "todos caminos llevan al mismo sitio, a nuestra oposición firme a la nueva catalogación del lobo", Alejandro Calvo reincidió sobre la presión que sufren cada vez que intentan avanzar hacia las "extracciones". Esta llevan tratando de sacarla adelante sin éxito desde junio. "Estamos sometidos cada semana a un acoso jurídico que impide cada paso que queremos dar", subraya en referencia a todas las tentativas de avance que "están siendo obstaculizadas de manera perversa por organizaciones que intentan sacar rédito de este conflicto". "Los únicos gobiernos denunciados por sacar adelante nuestros planes de gestión somos Asturias y Cantabria", dice para reafirmarse. Es la respuesta del Consejero a una pregunta del diputado del PP Javier Brea, dirigida a él e indirectamente a Hugo Morán. Es también su intento de afinar bien el "foco" de las culpabilidades y de reafirmar, sin paños calientes, que al otro lado está el departamento que encabeza Teresa Ribera. "El Ministerio ha dado por bueno nuestro plan de gestión y nuestros censos y tiene que reconocer que somos una región biogeográfica para darnos seguridad jurídica". Su exigencia es abatir el ejemplar propuesto preferiblemente antes de la primavera, "antes de que los animales vuelvan a los pastos de altura". Cuando el diputado de IU Ovidio Zapico derivó el debate sobre el lobo hacia la demora en el pago de los daños a los ganaderos, Calvo respondió que no a la pregunta directa de si cree que su departamento está ganando la batalla contra la "burocracia agraria". Esto no es una batalla, sino una guerra más larga, matizó al momento, anunciando avances "a corto plazo que tienen que refrendarse en el medio y el largo". Como quiera que el parlamentario de la coalición venía a poner el dedo en la llaga de los noventa días en los que la Administración se comprometió a pagar como máximo, el Consejero asumió que tanto no han avanzado, pero situó el periodo medio de abono muy cerca de ese dato, "entre los 100 y los 120 días", lejos en todo caso del plazo de entre uno y dos años de promedio que le había mencionado Zapico. El matiz, y esto también lo había dicho Calvo ya, es que "cuando hablamos de periodo medio tenemos que referirnos a expedientes cuya tramitación administrativa no tiene ningún problema ni presenta ninguna duda respecto a la viabilidad del procedimiento". No escondió, sin embargo, que la tramitación admite margen de mejora, pero precisando que "los cambios que nos deben permitir avanzar de verdad son estructurales". Uno puede estar en su propuesta de activación de un sistema de "fiscalización limitada" que acorte los pasos de la verificación y facilite que "cada dos semanas podamos evacuar todos los informes". Eso permitiría incidir en la mejora del tiempo medio, haciendo hincapié más en "esa parte del procedimiento que no depende tanto del trabajo de nuestros funcionarios como de que el proceso administrativo sea rápido".