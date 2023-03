Comarcas y una "clara discriminación positiva", recetas de Vigil contra el "derrumbe" rural

Va por delante la sensación de que el medio rural asturiano, ese lugar donde el declive demográfico es ya el "derrumbe" que da título a la charla, ha sido objeto de "un olvido injustificado" que ha generado una dinámica "dura", pero "trabajada casi artesanal y cuidadosamente". Este desplome "se buscó, se preparó, de una forma tal vez no consciente, pero sí buscada", y al final "estamos donde estamos porque muchas de las políticas que se han adoptado conducían hacia aquí". Este punto de partida, trazado en esos términos por el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, le va a conducir a él hasta el desmenuzado de un catálogo de propuestas capaces de "revertir la situación" y de llenar una extensa tesis de afán propositivo sobre el rescate del campo asturiano. Es la segunda conferencia del ciclo "Asturias ante el reto demográfico" en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

La "receta Vigil" para reanimar al enfermo se bifurca en multitud de direcciones que bien podrían empezar por una "clarísima", "muy dura" y casi radical "discriminación positiva" que incentive la vida en el campo, pero mediante el acceso a "rentas adecuadas y estables, no con subsidios o subvenciones, que son hasta peligrosos", resalta. Esto es aquello de enseñar a pescar en lugar de dar peces… Cabría aquí, pero no sólo, "una nueva política fiscal discriminatoria" que entre otros pormenores "castigue el abandono" de la tierra haciendo uso de una prerrogativa legal que existe y no se usa y cuya reactivación exigiría, eso sí, "funcionarios fiscales en el terreno y una observación y un trabajo de campo" que remite al capítulo siguiente, una nueva estructura administrativa que haga uso de otra figura legalmente vigente e ignorada, la comarca. Sin más burocracia que la que ya existe, "podría incardinar servicios públicos zonales", y aquí el ponente menciona los de la salud pública, los sociales y tributarios o los de inspección y control del fraude… Para empezar por algún sitio, y probar si funciona, el ponente sugiere partir de una "comarca piloto" que por el nivel del derrumbe bien podría ser el Suroccidente.

Se duele Asturias, sigue el expresidente, de una configuración administrativa tal vez anómala, que se ha ido haciendo progresivamente más urbana y cada vez más endogámica y que responde a una creciente "visión ovetensista, todo lo más gijonesista", que esta comarcalización hasta ahora inexplorada puede ayudar a mitigar. La batería de sugerencias habla también de una urgente simplificación de la superposición de leyes que ahora genera un "galimatías terrorífico" sobre los intentos repobladores del medio rural asturiano y, precisamente para ayudar a la repoblación, de "una política nueva de empleo para emigrantes en el campo". La clave sería elegir bien dónde buscar y establecer "acuerdos en las zonas ganaderas de algunos países, sobre todo de Hispanoamérica", para importar habitantes que "quieran salir de allí" hacia destinos similares a su lugar de origen.

Habla también de modificar la legislación de contratos administrativos para "primar a empresas que empleen a personal residente en la zona", de que los vecinos gestionen con el arbitraje de su ayuntamiento los montes comunales de pastizal o de que se haga llegar a la comunidad el beneficio del aprovechamiento forestal. De concentrar toda la tarea de concentración parcelaria, valga la redundancia, en las vegas fluviales para aprovechar todo su potencial agrario. De dotar a estas zonas de una conexión de calidad, de prestar mucha atención a la escolarización infantil o de ligar de una vez la política de apoyo al turismo rural a la residencia efectiva de los titulares de los alojamientos en la zona.