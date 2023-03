El lamento de los futuros profesores asturianos por los nuevos planes educativos: "Es vergonzoso bajar el nivel

Con la LOMLOE ya en marcha, era de esperar –y así lo pedían los expertos– que se reformase la carrera de Magisterio. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio de Universidades, aunque sin demasiado éxito. Su propuesta para el grado de Primaria no gusta en Asturias ni a docentes ni a estudiantes al reducir la carga horaria de disciplinas básicas, como las Matemáticas y la Lengua, y no promover el trabajo interdisciplinar entre ellas. "No es tanto que las disciplinas tradicionales hayan perdido peso, sino que no se corresponde con un aumento de su participación en el desarrollo de proyectos comunes", subraya Juan Carlos San Pedro, profesor titular del departamento de Ciencia de la Educación y expresidente de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Educación. O dicho con otras palabras: "No se puede formar en cuestiones transversales en las que se planteen aspectos relacionados con el género o el respeto al medio ambiente, excluyendo las competencias y saberes disciplinares".

San Pedro se suma a las quejas hechas por algunos sectores, como la Real Sociedad Matemática Española. Su vicepresidente segundo y catedrático de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo, Luis Rodríguez Muñiz, tachó de "disparate" la propuesta del Ministerio de recortar las Matemáticas de 180 horas a 60 –en el mejor de los casos, 120 horas si los alumnos hacen una optativa– en la carrera de Magisterio de Primaria. Sin embargo, esa medida no solo perjudica a Matemáticas, sino también a otras didácticas específicas, como Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Plástica. En espera de rectificación El problema, según Rodríguez, es que en el futuro grado de Magisterio "se estudiará todo de manera muy genérica" y las áreas tradicionales perderían peso. Juan Carlos San Pedro pone el ejemplo de las Enseñanzas Artísticas en Primaria, que pasarían de 90 horas en la actualidad a 60. Y el exdecano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación va más allá: "Era lógico pensar que el diseño de las asignaturas relacionadas con didácticas específicas se modificase, pero para incluir a cambio un porcentaje de trabajo interdisciplinar y por proyectos en los que estuviesen todas las disciplinas". Sin embargo, no ha sido así. San Pedro espera que, ante las quejas, el Ministerio "rectifique" y aumente el peso de las disciplinas tradicionales en el apartado metodológico, que es el que más crece y en el que se incluyen la formación en género o en inclusión. "La profesión docente es muy holística y un profesor tiene que saber y atender campos muy diversos del conocimiento, pero eso no se consigue reduciendo su conocimiento en Matemáticas, Lengua o Ciencias", insiste el experto, que agrega que esta sería una buena oportunidad para establecer materias en las que se trabajasen de forma conjunta las áreas científicas y tecnológicas. Mientras que el decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Celestino Rodríguez, prefiere mantenerse al margen de la polémica, el decano de la Facultad Padre Ossó, que también imparte Magisterio, José Antonio Prieto, señala que "desde hace tiempo en la Conferencia de Rectores se lleva trabajando en la modificación de los planes de estudio para adaptarlos al contexto actual y, en definitiva, a los nuevos tiempos". "Es cierto", apunta, que en esta reforma "las Matemáticas se ven afectadas de manera significativa", pero hay más cosas que merecen ahora ser analizadas y discutidas antes de su aprobación definitiva. Prieto menciona "la desaparición de la optatividad en Infantil y entran nuevas menciones en Primaria que hay que definir, e incluso si esas menciones tienen sentido dentro de una Primaria generalista". Asignaturas importantes Los estudiantes consideran "vergonzoso" que se baje el nivel en Magisterio, con menos horas de asignaturas "básicas". "Es una reducción bastante grande y las Matemáticas son importantísimas", advierten Raquel Castellano y Claudia Aguado. "Es cierto que en la carrera enseñan más Matemáticas de las necesarias, porque muchos tienen que ir a clases particulares y al final vamos a enseñar a niños de 6 a 12 años. No obstante, el recorte que plantean es demasiado y las Matemáticas es una de las asignaturas más importantes", opinan Diego Jesús Álvarez, Alfredo García, Jaime Verdín y Roberto Alonso. Isabel Casaprima es más dura: "Me parece vergonzoso que bajen el nivel en el grado ya que eso luego repercutirá en las aulas de Primaria. Así, cuando la gente no sabe qué estudiar, se mete en Magisterio".