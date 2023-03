La lista de espera de la sanidad se dispara pese a tener 1.500 empleados más

Aumenta el dinero destinado a sanidad, aumenta también la plantilla sanitaria y, en paralelo, se han disparado las listas de espera.

La sanidad pública asturiana tiene en el momento actual una plantilla de unos 19.000 trabajadores. Esta cifra supera en aproximadamente 1.500 los que había en 2019, año del inicio de la actual legislatura autonómica.

Pese a este incremento del número de efectivos, las listas de espera son ahora muy superiores a las de hace cuatro años. Enero de 2019 acabó con 101.321 actos médicos pendientes, sumando cirugías (18.475), consultas con el especialista (59.598) y pruebas diagnósticas (23.248). Cuatro años más tarde, enero de 2023 se ha cerrado con 167.557 demandas asistenciales en lista de espera: 23.744 intervenciones quirúrgicas, 99.787 citas con el especialista y 44.026 exploraciones. La diferencia es de 66.236 atenciones médicas en espera más ahora que hace cuatro años.

Obviamente, por el medio de ambas cifras tuvo lugar una durísima pandemia de covid-19 de escala mundial que produjo una profunda alteración en el funcionamiento de los servicios sanitarios. Por eso, la tabla de datos que ilustra estas líneas recoge un momento intermedio, enero de 2021, de máximo impacto del coronavirus. Como puede observarse, el aumento de listas de espera en estos dos últimos años (enero de 2021 a enero de 2023) es superior al registrado entre enero de 2019 y enero de 2021. Durante la pandemia se contabilizó un aumento muy considerable de la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que alcanzó unos 21.000 trabajadores. Ahora son en torno a 2.000 menos que en aquel momento crítico.

El mayor incremento del volumen de pacientes pendientes de un acto médico se centra en las consultas con el especialista: hace cuatro años aguardaban –en cifras redondas– 60.000 enfermos, y ahora son casi 100.000. Pendientes de una prueba había 23.248 personas en enero de 2019 y ahora se contabilizan casi el doble, 44.026, con aumentos muy pronunciados en ecografías y resonancias. Y, en el apartado quirúrgico, hace cuatro años aguardaban para pasar por el quirófano 18.475 pacientes y hoy son 23.744, con un aumento de más de 5.000. Para realizar esta comparativa se han tomado los últimos datos disponibles, los de enero de 2023, y se han comparado con el mismo mes del año de inicio de la presente legislatura, para respetar la homogeneidad interanual. En realidad, el mandato actual se inició a mediados de 2019, cuando las cifras de lista de espera eran peores que las de enero, pero solo ligeramente: en vez de 101.321 asistencias pendientes eran 103.109. O sea, unas 64.500 menos que en la actualidad.

El mayor gasto de España

Tal y como ayer informó LA NUEVA ESPAÑA, en la presente legislatura autonómica, el gasto sanitario público por cada habitante de Asturias habrá pasado de 1.717 euros en 2019 a 2.133 euros previstos para este año. Esta diferencia de 416 euros representa un aumento del 24 por ciento y sitúa al Principado como la comunidad autónoma española con mayor factura per cápita en salud.

Y a pesar de este incremento del gasto en salud y del citado aumento de la plantilla, el Gobierno asturiano no ha podido contentar a todos los trabajadores. Prueba de ello es la manifestación de sanitarios celebrada el pasado domingo en Oviedo, donde unas 4.000 personas –en su mayoría enfermeras y auxiliares (TCAE)– demandaron mejores condiciones laborales y proclamaron que "muchos de nosotros tenemos que coger bajas por agotamiento". Esta capacidad de convocatoria resultó particularmente llamativa en la medida en que la movilización no disponía de ningún apoyo explícito de siglas sindicales ni políticas. No obstante, la mayor parte de los sindicatos expresaron al día siguiente a este periódico su apoyo a las reivindicaciones de la denominada Plataforma de Trabajadores del Sespa o también SOS Trabajadores Sespa. Conviene recordar que están muy cercanas las elecciones sindicales, programadas para el próximo 20 de abril.

Compromiso del Sespa

En el momento actual, están en marcha negociaciones entre el Sespa y los sindicatos en torno a diversas cuestiones de carácter retributivo, organizativo y laboral. En relación con estas conversaciones, la gerente del Sespa, Conchita Saavedra, se comprometió ayer a "ajustar las carteleras" de trabajo de los profesionales sanitarios para que "puedan conciliar su vida familiar y para que el clima laboral vaya mejorando". "Ese trabajo se lleva a cabo en cada área sanitaria", añadió la doctora Saavedra durante una visita a Gijón.

Con relación a la manifestación de trabajadores de la sanidad celebrada en Oviedo el pasado domingo, la gerente del Sespa expresó "el máximo respeto por los profesionales y por las personas que los acompañaron". Según Saavedra, "el esfuerzo que se está haciendo en gestión es muy alto, pero somos una organización compleja y con capacidad de mejora".

Conchita Saavedra manifestó que el elevado gasto sanitario en la red pública asturiana demuestra que "el compromiso del Gobierno del Principado con la sanidad es muy alto".