¿Cuántos niños con altas capacidades empiezan Primaria? Asturias lo ha evaluado en sus colegios

La consejera, Lydia Espina, ha mostrado su satisfacción por la buena marcha de este trabajo, que ha supuesto la recopilación de un total de 6.297 cuestionarios, uno por estudiante, cumplimentados por los tutores de 273 centros escolares públicos y concertados. La información recabada en esta primera parte del cribado ha permitido ordenar al alumnado en tres grupos diferentes, que "se identifican con los colores de un semáforo", explica Espina. Del total de niños sometidos a la criba, 637 presentan indicios de altas capacidades y ahora se someterán a una evaluación psicopedagógica para confirmar o descartar estas señales. Son los que conforman el semáforo en color rojo.

Otros 308 estudiantes, agrupados bajo el color naranja, serán sometidos a un seguimiento específico por parte del personal docente para ver si en un futuro dan señales de alta capacidad. En este grupo se integrarán aquellos que han sido catalogados ahora en color rojo pero que finalmente sean descartados en un primer momento como de altas capacidades. Los niños restantes forman parte de la categoría verde, que no requiere más medidas vinculadas con esta iniciativa.

La consejera de Educación trasladó ayer los resultados en una reunión informativa en Lugones sobre esta estrategia de detección e intervención inclusiva, a la que han asistido la Unidad de Altas Capacidades, las direcciones de colegios de Primaria y orientadores de centros públicos y concertados.

¿Qué se busca con esta clasificación? Tal como explicó Espina, "mejorar las tasas de detección de alumnos con altas capacidades, que hasta ahora podían pasar desapercibidos, y una vez detectados, propiciar una respuesta educativa que garantice el máximo desarrollo de sus potencialidades", con contenidos adaptados y metodologías diferentes de trabajo.

La segunda fase del proyecto, de marzo a junio, servirá para que el personal de las unidades y de los equipos de orientación evalúe a los 637 estudiantes identificados con el color rojo. Aquellos confirmados pasarán a ser de altas capacidades y quedarán inscritos con esta condición dentro del registro de alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.

"Los colegios mixtos son totalmente necesarios en el siglo en que vivimos"





La decisión de los colegios Peñamayor y Los Robles de contar con aulas mixtas a partir del año que viene para no perder las ayudas públicas para el mantenimiento de los centros ha sido acogida por la consejera de Educación de forma muy positiva, puesto que "nos alegra saber que en Asturias no va a haber centros que segreguen por sexo, que todos nuestros alumnos se regirán por el principio de la coeducación y aprenderán de los niños y las niñas viviendo juntos en las aulas". Algo que "en el siglo en el que vivimos es absolutamente claro y necesario". Espina abundó en que era necesario "subirse a la norma", porque "es la LOMLOE la que lo establece, y es un paso adelante". Las aulas mixtas se establecerán el próximo mes de septiembre para los niños de 3 años y de primero de Primaria. Y el curso siguiente deberá sumarse el resto de alumnos de todas las etapas educativas, indicó la Consejera. Los Robles y el Peñamayor son los dos únicos colegios que en Asturias segregan a sus alumnos por sexos, y habrían perdido cada uno de ellos una financiación pública de más de medio millón de euros de no hacerse mixtos.