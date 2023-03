Daniel Mari Ripa, ese diputado de Podemos que se está cayendo del banco, se puso ayer en la Junta General la máscara de "Anonymous" para solidarizarse con las amenazas a médicos por manifestarse. En realidad la máscara representa a Guy Fawkes, un conspirador católico inglés que intentó dinamitar la Cámara de los Lores en Londres en 1605. Se popularizó al emplearla el protagonista de la película "V for Vendetta" y terminó adoptada por el movimiento hacker Anonymous o grupos antisistema. Se desconoce si Ripa era consciente de que él mismo protagonizaba la voadura no ya de la Junta General asturiana, pero sí del grupo parlamentario de Podemos. Ripa se encuentra ahora en el limbo, es un diputado cuántico: lo es y no lo es, según a qué dirigente de Podemos se le pregunte. Quizás esté el exportavoz y exsecretario de Podemos mirando de reojo el grupo de Telegram del grupo parlamentario de Podemos, aguardando el momento en que reciba el mensaje definitivo: "Rafa Palacios te eliminó". Al menos será la expulsión simbólica.