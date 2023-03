La borrasca "Juliette" deja menos nieve de lo esperado y un frío polar: "Más ruido que nueces"

"Más ruido que nueces". Así resumía la cabraliega Ana María Moradiellos la incidencia de la borrasca "Juliette", que había prometido para la jornada de ayer mucha nieve, pero que lo que más dejó fue frío intenso en toda Asturias, con temperaturas de hasta -7,7 grados en el puerto de Leitariegos, y por debajo de cero incluso en Gijón y otros puntos de la costa. En Sotres (Cabrales), donde reside esta empresaria, el termómetro llegó a marcar de madrugada cuatro grados negativos, pero la nieve apenas cubrió 10 centímetros. Bien poco para lo acostumbrado en un pueblo situado a 1.050 metros de altitud. "Lo que sí llevamos encima son muchas heladas desde hace un mes". Por eso no descarta nuevas nevadas, pues como se dice en Sotres: "Las heladas de febrero / se pagan al día tercero, / y si no, al marzo venidero". Traducido: "Cuando hiela varios días seguidos en febrero, se avecina otra nevada. No falla. Matemático", señala Moradiellos.

Como todo sotriano que se precie, la emprendedora está bien pertrechada, por si acaso. Leña y carbón abundante, bombonas de gas butano de reserva, velas y pilas por si vienen mal dadas y el congelador hasta los topes, con pescado, verduras y carne. "Aquí tenemos inculcada la ‘psicología’ de la posguerra. Por eso estamos bien surtidos de harina, garbanzos, lentejas, arroz, fideos, patatas y aceite de oliva. Lo básico", resalta. ¿Por qué nieva en marzo y hasta cuándo durará esta ola de frío en Asturias? La carretera de acceso a Sotres estaba despejada, gracias al trabajo de la quitanieves. También lo estaba la del puerto de Pajares (N-630). En el pueblo que le da nombre, José Rodríguez, dueño del mesón El Ruchu, destacaba a media mañana que estuviera trapeando en Mieres, mientras que en el puerto no había ni rastro de copos. "Aunque estamos a 1.100 metros de altitud, aquí no hay problema, nunca nos quedamos aislados, por mucho que nieve la carretera siempre está limpia a partir de las diez o las once de la mañana, porque el Ministerio (de Transportes) trabaja muy bien", resalta Rodríguez. La nieve sí se dejó ver con cierta intensidad en Oviedo, sobre todo en los barrios altos del Cristo y Montecerrao. Pero el manto blanco solo cuajó en el Naranco. El totémico monte de la capital vio como la nieve cubría la carretera y los prados desde los monumentos del Prerrománico hasta la cima, en las inmediaciones del monumento al Sagrado Corazón de Jesús. "Pocas veces puede verse esta estampa así que decidí animarme a subir", indicaba un paseante. La lluvia cogió el testigo a la nieve a partir del mediodía y no se registraron incidencias de importancia. "Juliette" dejó en Gijón algún rastro de nieve en las zonas más altas, como la parroquia de Lavandera. La peor parte se la llevaron los ganaderos, que tuvieron que levantarse temprano para recolocar el ganado y tenerlo bien provisto de alimento, agua y cobijo. Pilar Suárez, que ayer acudió junto a su hijo Valentín Coro a realizar estas tareas, señaló que fue "una odisea, porque amaneció todo cubierto". En la ciudad cayeron algunos trapos que no llegaron a cuajar. No se registraron incidencias. En las Cuencas, a las once de la mañana, el mundo se había vuelto del revés. En Langreo la nevada era intensísima, mientras que en Caso, el concejo que más problemas suele tener con la nieve en las Cuencas, la normalidad era absoluta. La precipitación, en todo caso, solo duró una hora. "Vaya como cae, trapia sin parar", señalaba Ricardo Gutiérrez. El alcalde de Caso, Miguel Fernández, explicaba que en el concejo "todo estaba tranquilo", aunque, por prevención, los operarios del servicio de Obras salaban sin parar las carreteras. "Estos próximos días, el problema no será la nieve, sino el hielo", apuntaba el regidor. "Las placas pueden ser muy peligrosas, tenemos que estar muy atentos", añadía. En las estaciones de esquí, mientras tanto, la mañana de ayer fue una bendición. Los espesores menguantes de las últimas semanas se recargaron con la nieve caída. "Un gran día, en el que hemos visto el sol y nevar, con una nieve de esas que hacen afición", celebraba la dirección de Valgrande-Pajares. A media mañana, la nieve llegaba también al Suroccidente, y cubría con una fina capa incluso la capital de Cangas del Narcea, situada a 370 metros de altitud. También la localidad de Tineo se cubrió de nieve durante unas horas por la mañana. Fue una nevada intensa, pero que en pocas horas se desvaneció por debajo de los mil metros. Las zonas más altas de los concejos suroccidentales sí que llevan varios días pintadas de blanco. Es lo que toca. La "pájara de la nieve", la "meteoróloga" infalible que anuncia los temporales en Sotres

"La ‘pájara de la nieve’ es nuestra ‘meteoróloga’ particular". Ana María Moradiellos asegura que en Sotres (Cabrales) conocen siempre cuándo va a nevar. Y lo saben gracias a una pequeña ave, que ellos llaman "la pájara de la nieve", cuyo nombre científico es Tichodroma muraria, y que se conoce en castellano como treparriscos y en asturiano como "esguilatorres". Explica Moradiellos que en cuanto un sotriano ve a una "pájara" en el pueblo, sobre alguna pared de una casa vieja –uno de sus lugares preferidos–, sabe que la nieve esta a punto de aparecer. "Si se ve, al día siguiente nieva seguro. Es infalible", comenta la empresaria cabraliega. Porque este pájaro solitario y de pico finísimo, que vive en zonas de montaña como los Picos de Europa, habitualmente entre los 2.000 y los 3.000 metros de altitud, solo "baja" a Sotres cuando la nieve lo deja sin alimento en las alturas –es un voraz insectívoro–. La "pájara de la nieve" es una de las aves más enigmáticas y escasas de Europa. Se estima que solo hay entre 9.000 y 12.000 parejas en España, como recoge la "Guía de aves" de SEO/BirdLife. En la península Ibérica solo existen dos núcleos de reproducción: uno en el sector centro-oriental de la Cordillera Cantábrica, principalmente en los Picos de Europa, y otro en el Pirineo central. El treparriscos aparece incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la categoría "De interés especial". La autopista del Huerna, con sal en la calzada y 15 quitanieves listas para intervenir

La nieve solo cayó ayer durante un par de horas en la autopista del Huerna, y el asfalto permaneció durante todo el día en perfecto estado de revista. Ya desde la mañana, quince camiones quitanieves permanecieron dispuestos y en estado de alerta por si se hacía necesaria su intervención. Las previsiones meteorológicas que manejaba la concesionaria de la autopista, Aucalsa, indicaban que solo nevaría un par de horas al final de la tarde. No se equivocaron. Pese a las bajas temperaturas, que durante casi toda la jornada se mantuvieron bajo cero, la jornada se salvó sin contratiempos, según resaltaron fuentes de la adjudicataria de la autopista. Tampoco se formaron placas de hielo, ya que la autopista había sido tratada como es habitual con sal y otros compuestos para evitarlo. La AP-66 es una autopista de alta montaña única en España, que parte de 350 metros de altitud en Campomanes (Lena) y que alcanza los 1.229 metros en los túneles del Negrón, en el límite entre las provincias de Asturias y León.