Queso con "doble nacionalidad"

Maura Liz Velázquez, natural de Paraguay, llegó en el año 2010 a Asturias en busca de trabajo, y lo encontró en un primero momento gracias a una amiga de su país residente en Tineo. "En mi país hice el Bachillerato y estudié un tiempo Derecho, pero lo dejé", explica esta emprendedora rural que, en un primer momento, estuvo trabajando en atención domiciliaria, cuidando a una señora. "Al poco de fallecer ella es cuando conocí a quien desde 2016 es mi pareja, que tiene ganado de leche. Yo soy natural de la zona rural de Canindeyú, donde mis padres también eran ganaderos y hacían quesos. Siempre los vi elaborarlos, de ahí que conozca la técnica", explica. Ambos son padres de una niña de 3 años.

La idea de reencontrarse en Asturias con el mundo de la ganadería y la producción de leche le hizo empezar a pensar en la posibilidad de realizar aquello que vio hacer siempre a sus padres, en su país, pero antes de dar el paso decidió elaborar alguno y darlo a conocer a amigos para tantear si gustaba. "Lo del queso surgió porque yo quería comer queso como el que se hace en mi país y, durante la pandemia, fue cuando me puse a hacer pruebas. Llamé a una amiga paraguaya y a mas gente, y gustó. Y así fue como fue creciendo en mí la idea de, en un futuro, dedicarme a ello de forma profesional", explica esta mujer al tiempo que dice que su queso es un queso tierno de leche de vaca. Y añade: "Decidí montar la quesería porque la gente empezó a demandarme el queso, y como estaba sin trabajo, preparamos todo lo necesario para poder montar la quesería, que, como tal, empezó a funcionar en abril del año pasado", dice esta productora que, con buen criterio, no ha podido elegir mejor nombre para definir su producto: queso Asturguaya, que elabora en la localidad de Vallamonte, concejo de Tineo.

Los comienzos han sido duros, pero nunca atemorizaron a esta luchadora que elabora quesos tiernos de uno, dos y tres kilos. "La gente que más compra es la gente latina, porque lo conoce; desde aquí se venden tanto en Asturias como en otras partes de España. Ahora también los asturianos están empezando a probarlo. Sé que a los asturianos les gusta más el queso un poco más curado, por eso voy a elaborar otro también así, más curado, además del mío tradicional. De hecho también estoy pensando en elaborar otro queso fresco, para la plancha o para freír, que los brasileños lo suelen comer mucho. Al mes suelo vender entre 400 y 500 quesos", comenta.

Maura Liz Velázquez inició los trámites para pedir una ayuda Leader en el año 2020 y en abril de 2022 nacía Asturguaya. Actualmente vende online y bajo pedido a su página web, Asturguaya.com, aunque no descarta, en el futuro, distribuirlo por algunas tiendas en Asturias. No tiene buena cobertura y recurre a conectarse, mayormente en casa, a través de su teléfono. "De momento voy tirando así, pero creo que pronto nos van a poner por aquí la fibra", matiza.

Como toda emprendedora rural, Maura Liz combina su trabajo como quesera con la conciliación como madre y también con otras tareas propias del medio en el que vive. "También aprendo mucho de ganadería con mi pareja. Yo nunca dejo de aprender porque soy consciente de que nunca, por mucho que sepamos, lo sabemos todo", explica esta quesera que, desde el principio, se sintió bien acogida entre sus vecinos en Tineo. Ella cree que se puede emprender y vivir en el campo asturiano "trabajando mucho. Todos los comienzos son duros, pero yo trabajo con mucha ilusión y con muchas ganas y creo que, si uno se mantiene así, al final todo se logra. Además a mí me gusta mucho vivir en el pueblo, tal vez me adapto mejor que otros porque vengo también de zona rural. Estoy feliz en el campo, con mi familia y mi trabajo. No me gusta la ciudad ni la echo de menos".