Los sindicatos rechazan la previsión de plazas de profesores para el próximo curso en Asturias y alertan: "Así casi ningún centro podría funcionar"

Un total de 9.519 plazas de profesor, 71 más que en la actualidad. Esa es la propuesta de plantilla orgánica para el próximo curso –todos los puestos que en teoría son necesarios para que los centros educativos funcionen– que el Gobierno regional presentó este jueves a las organizaciones sindicales. El plan de la Consejería de Educación no gustó a las principales representantes del profesorado: "Casi ningún centro podría funcionar con la dotación propuesta". ANPE, CC OO y SUATEA denunciaron el "desfase" existente entre la plantilla orgánica y la real, puesto que se necesitarán "algo más de 12.000 docentes" para empezar el curso. Esto significa que la tasa de interinidad sigue disparada –entre un 25% y un 35%– y lejos del 8% deseado.

Según indicó la directora general de Personal Docente, Eva Ledo, la planificación es "realista y ajustada", aunque aún no está cerrada y está dispuesta a estudiar las aportaciones sindicales. Por lo pronto, ANPE, CC OO y SUATEA coinciden en que la propuesta de la Administración es "insuficiente", pues obligará a contratar a "unos 2.900 interinos". "Se trata de unas plantillas que no responden a la realidad de los centros al incluir únicamente el 75% de las plazas existentes, ya que el curso comienza cada año con más de 12.000 docentes", se quejó el secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente. En la misma línea, SUATEA consideró que el número aportado por Educación "está muy por debajo" de las necesidades de los centros.

Analizando la propuesta, suben las plazas en Secundaria por la integración del profesorado técnico de FP en este cuerpo y por un ligero incremento de la matrícula. En cambio, la plantilla de Maestros mengua. En concreto, y según cifras de ANPE, Primaria pierde 25 plazas e Infantil 15 por la crisis demográfica. Ante ello, el sindicato de Gumersindo Rodríguez pidió a Educación que "la minoración de alumnado no sirva de coartada para reducir la plantilla docente". "Al contrario, esta situación debe ser vista como una oportunidad para garantizar la calidad de la enseñanza, mediante la reducción de ratios y de la jornada lectiva a 23 horas", reclamaron. "Mantener los puestos, incluso incrementarlos, es obligado para poder ofrecer una respuesta adecuada como servicio público", manifestaron en SUATEA.

Borja Llorente, de CC OO, advirtió también del "recorte" en Infantil y Primaria, con la desaparición de 79 plazas. Además, agregó, "300 grupos de Primaria no contarán con tutor, 8 colegios de la zona rural no dispondrán de ningún docente de Primaria en plantilla orgánica y un colegio no contará ni con maestra de Infantil ni con maestra de Primarias. En estos casos, las tareas que realizan las maestras serán asumidas por profesorado especialista (de Inglés, Educación Física, Música...)". A ello se suma el "desmantelamiento de la atención a la diversidad". Por ejemplo, "en los últimos años se han eliminado 55 plazas de los ámbitos científico-tecnológico y lingüístico. Y remató: "Las plazas de llingua y gallego-asturiano siguen sin formar parte de la plantilla orgánica".