La ex vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, siente "un profundo asco" por el comportamiento de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, diputado socialista de Canarias hasta que el partido forzó su dimisión por su implicación en la trama de presunta corrupción del llamado "caso Mediador".

Las indagaciones en marcha sugieren que otros parlamentarios podrían haber participado en comidas o fiestas promovidas por Tito Berni y empresarios de la trama. Según han asegurado a LA NUEVA ESPAÑA, ninguno de los tres diputados socialistas por Asturias mantenía relación con Fuentes Curbelo.

La más contundente en su valoración ha sido Adriana Lastra. "Me da un profundo asco", dijo Adriana Lastra al ser preguntada por este periódico sobre qué opinión tiene acerca de su ya excompañero en el Grupo Socialista en el Congreso. La cabeza de lista por Asturias en la Cámara Baja, ex vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso de los Diputados en el inicio de esta legislatura no ha tenido ninguna relación con Fuentes Curbelo. "No crucé ni una palabra con el en mi vida", aseguró Adriana Lastra, ya que Tito Berni era uno de los diputados que tenían su escaño en "el gallinero" del Congreso y no era portavoz de ningún área, con los que sí trataba de forma habitual la parlamentaria asturiana. Además, en esta legislatura la relación entre los distintos diputados se había visto más limitada debido a las restricciones por la pandemia, hasta el punto de que en la primera fase del covid solo acudía al hemiciclo la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y luego, durante bastantes meses, solo asistía un tercio de todos los parlamentarios. De todas formas, Lastra no ocultó ayer su más absoluta repulsa por los hechos con los que se relaciona a Fuentes Curbelo.

La exministra y número dos en la lista por Asturias, Luisa Carcedo, tampoco mantuvo relación con el investigado por la trama corrupta. "Nunca tuve conversación personal con él, ni siquiera proximidad en el escaño", afirmó la veterana parlamentaria. La valoración de Roberto Morís, el tercer diputado por Asturias en las filas del grupo socialista, fue bastante similar: "No tuve ningún tipo de trato con el exdiputado, más allá del cordial con un compañero de escaño". La dirección del PSOE ha destacado la rapidez con la que adoptó medidas contra su diputado canario tras conocerse su implicación en el supuesto amaño de contratos públicos y otros delitos.

