Asturias, primera comunidad de España en tasa de suicidios, tendrá un nuevo Plan de Salud Mental antes del fin de la legislatura, según anunció ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, Ángel López, coordinador regional de Salud Mental, que se mostró optimista ante la cercana aprobación del documento diseñado con un horizonte hasta 2030, dotado con más de 30 millones de euros y que lleva un año de retraso según la vigencia prevista de forma inicial.

El texto será enviado a la Junta General para obtener el visto bueno de los grupos políticos por decisión expresa del Gobierno, aunque el trámite no es obligado. Ángel López, que participó en una mesa redonda organizada por el Club Prensa Asturiana con motivo del Día Internacional del Bienestar Mental en la Adolescencia, señaló que el proyecto incide en la prevención y en la colaboración social, también el incremento y mejora de la atención. "Cada suicidio es un drama, especialmente en la adolescencia, y como sociedad debemos ser capaces de frenarlos", señaló. López también destaco que el Plan esté promovido desde la Consejería de Sanidad, "lo cual denota la preocupación que suscita la salud mental". "Este campo impresiona mucho. Siempre nos afecta manejar problemas de salud mental y más en estas edades. En Asturias tenemos el mayor gasto per cápita y sólo País Vasco y Cataluña cuentan con más psiquiatras", añadió López, médico del HUCA y exdirector regional de Salud Pública del Gobierno del Principado. "Aunque casi todos los planes suelen fracasar, también es cierto que cuando se consigue un éxito es que hay un buen plan detrás", concluyó el responsable de la llamada Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud Mental (Ucosam).

Daniel Rodríguez, presidente de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (Afesa), reivindicó la colaboración de los servicios sociales y del sistema educativo para atajar un problema que no deja de crecer. En 2021 se quitaron la vida ocho jóvenes de 15 a 29 años en Asturias, la cifra más alta de España. "Al profesorado también le faltan herramientas para atajar las situaciones que se les plantean y que ahora también trascienden las aulas con el uso de las redes sociales", indicó Rodríguez.

Elisa Seijo, jefa de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil del HUCA, constató que la aparición de la adolescencia se adelanta y a veces pilla por sorpresa a los padres, que no saben cómo lidiar con la situación. "Es una etapa en la que pasan muchas cosas; el cerebro no madura a la vez y el sistema encargado de las emociones va mucho más rápido. Los adolescentes son bombas de relojería, todo emoción", señaló la psiquiatra, primera de Asturias en ser reconocida con la especialidad infanto-juvenil, que España ha adoptado con retraso respecto a otros países de Europa. "Existe un incremento en los trastornos de conducta entre los jóvenes. De hecho, el suicidio es la primera causa de muerte en España en el grupo de los 15 a los 29 años", destacó la doctora. "Con adolescentes no pueden utilizarse las mismas pautas que en los adultos. No podemos tratarles como si fueran adultos en miniatura. Debemos ser capaces de conseguir una prevención primaria. Tenemos mucho trabajo por delante", indicó Seijo. Y demandó la colaboración de los padres, de los compañeros de clase, de los medios de comunicación e incluso de las redes sociales.

Carla Marina Rodríguez, coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes de Oviedo, destacó que la OMS ya sitúa el inicio de la adolescencia en los diez años. "Es un desafío para las familias y no debemos tener miedo". En su opinión, los jóvenes necesitan un ambiente seguro en la escuela, en la familia y en la comunidad. Además, demandan sentirse acompañados. "La autoridad como la entendíamos ha desparecido, hay que ganársela", aseguró.

Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y moderador del acto, consideró "muy importante" que España tenga por fin la nueva especialidad de psiquiatría infantil y juvenil.