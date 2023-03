Carlos López, nuevo decano de la Facultad de Geología: "La empleabilidad en nuestros estudios es del 100%, pero nos cuesta llegar a los alumnos de instituto"

Carlos López Fernández, luarqués de 49 años, es el nuevo decano de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Un centro histórico –suma 65 promociones– en el que hoy estudian más de 170 jóvenes y dan clases medio centenar de docentes. López, que es profesor titular e investigador en el grupo que lidera Daniel Arias sobre Geología Aplicada a la Ingeniería, asumió el cargo hace justo un mes, siendo el único candidato que se presentó a las elecciones. Su predecesor, Juan Ramón Bahamonde, que agotó un mandato de cuatro años, decidió no presentarse a la reelección.

–¿Por qué dio el paso?

–Fui director del departamento de Geología hace años, de 2012 a 2016. Me gusta la gestión y me gusta mucho más la docencia que la investigación. Doy clase en el grado, en el máster, en Mieres... Honestamente, creo que hay cosas que se pueden mejorar en nuestra facultad. Por ejemplo, el plan de estudios, la relación con las empresas, las condiciones del centro, la docencia... Normalmente, la gente huye de la gestión, pero alguien se tiene que ocupar. Tengo 49 años, experiencia y conservo motivación para el cargo.

–Objetivos que se marca.

–Mejorar la imagen que la sociedad tiene de la geología. La empleabilidad en nuestro estudios es del cien por cien e incluso algunos alumnos están trabajando antes de acabar el máster. La geología está de moda. Hayque darle más vida a este centro, aumentar los contactos con empresas para obtener más becas y más ofertas laborales, y mejorar las condiciones físicas de las aulas para adaptarlas al siglo XXI. Somos una facultad muy veterana, llevamos 65 promociones.

–Están de moda ¿por qué?

–Nuestro máster dura casi dos años y en el primer curso ya está trabajando el cien por cien de los alumnos. Hay mucho trabajo en dos ámbitos: la ingeniería civil y la minería. Somos muy útiles en la sociedad. Pasas por una carretera y ahí ha estado un geólogo estudiando los taludes, los túneles y las cimentaciones. Muchos de los materiales con los que está hecho nuestro teléfono móvil han salido de una mina y los ha buscado un geólogo. Estamos en un buen momento laboral, hay que mejorar el reconocimiento social.

–¿Esa gran inserción laboral se refleja en las matrículas?

–Ahí está nuestro talón de Aquiles. Tenemos estudiantes vocacionales, pero no llegamos bien a los alumnos del instituto. No perciben la importancia que tiene la geología. Incluso no saben a qué nos dedicamos. Todo el mundo sabe para qué vale un informático, pero mucha gente desconoce para qué sirve un geólogo. En nuestro grado entran de media todos los años entre 30 y 40 alumnos, que no está nada mal, pero hay margen de mejora, pues no llenamos todas las plazas. Por su parte, en el máster tenemos entre 15 y 20, que es un número excepcional.

–¿Y cómo captar alumnos?

–La geología quizá se percibe como algo anticuado cuando los alumnos de nuestro máster utilizan los programas informáticos más modernos que hay en el planeta. Estamos en la vanguardia de la formación. No hay muchas universidades nacionales ni europeas que formen como nosotros. Los geólogos hacen lo más moderno de lo más moderno, pero no contamos bien las cosas. Una decena de alumnos vienen de otras comunidades.

–¿Esta facultad es una de las mejores de España?

–Aunque no existen rankings, hay dos facultades que sobresalen a nivel nacional, Granada y la nuestra.Estamos incluso por encima de Barcelona y Madrid. Nuestro máster lleva desde 2006 y sigue creciendo, mientras que otros de España han caído. Asturias tiene dos ventajas: su tradición y su ubicación. Lo dijo Tini Areces hace unos años: Asturias es un paraíso geológico. Y dio con el titular. Estamos en un laboratorio geólogico-natural; desde la facultad en media hora estamos en localidades en donde se puede estudiar geología. Para llegar a eso, otras facultades necesitan días. A Asturias vienen facultades inglesas, de Barcelona, de Madrid... Es un lujo. Además, en otras comunidades, la geología está diluida en una facultad de Ciencias, mientras que aquí no. En definitiva, tenemos muchas ventajas y, por qué no decirlo también, mucho peso a nivel nacional.

–¿Estudiantes del Reino Unido vienen a hacer trabajo de campo?

–Sí, yo soy de Luarca y a allí todos los años van estudiantes de tres universidades británicas. Es verdad que a los Pirineos también, pero la Cordillera Cantábrica es mejor para estudiar cuestiones de geología.

–¿Qué opina del plan de reordenación de sedes del Rector?

–Hay que aprovechar al máximo los recursos disponibles. Nosotros compartimos los aularios. Precisamente hoy (por ayer) lo estuvimos haciendo con las facultades de Ciencias y de Formación del Profesorado. Y no hay ningún problema; nos organizamos muy bien.

–Será el único centro que se quede en Llamaquique.

–Nosotros iremos donde la Universidad considere, pero es verdad que estamos muy a gusto en nuestro centro, diseñado para nosotros. El edificio es geología pura. Y estamos cómodos en Llamaquique, porque es un sitio muy accesible, con el tren al lado. Lo del Cristo es un plan a medio o largo plazo y tiempo habrá para decidir nuestra ubicación final.

–¿En qué momento se encuentra el Museo de Geología, tras su ampliación en 2016?

–El miércoles invité a Adrián Barbón a verlo. Tenemos una joya increíble, que visitó ya mucha gente. Nos encantaría que fuese todavía más conocida. La colección es espectacular, con meteoritos, fósiles, minerales extraídos de las minas asturianas... Una auténtica pasada, posiblemente el segundo mejor Museo de Geología de España. Y luego está complementado con nuestro jardín geológico, casi único y que rodea el edificio. El Museo y la facultad son un escaparate de la tierra donde vivimos, reflejo de Asturias.