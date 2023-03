El vuelco a favor del Arco Atlántico en el que confían los empresarios para la cumbre de Gijón

María Calvo, presidenta de la Federación de Empresarios de Asturias (FADE), celebra el comienzo de la actividad del comisionado gubernamental para el Corredor Atlántico, una figura que califica de "tan necesaria como demandada por el empresariado" y de la que espera "que impulse el desarrollo de las infraestructuras del Noroeste español".

Entiende el hecho de que la presentación se realice en Asturias como un "gesto de compromiso y buena voluntad por parte del Gobierno de España hacia nuestra comunidad" que debe preceder "a la ejecución de un plan director (del Corredor Atlántico) que conlleve plazos y partidas presupuestarias concretas". Confía en que "lo extenso de la convocatoria y la extensión del Corredor Atlántico no disperse esfuerzos y relegue las urgentes necesidades de Asturias", entre las que cita la conclusión de los tramos de alta velocidad pendientes entre León y Gijón, las conexiones de la red ferroviaria con los puertos y la Zalia, y la puesta en servicio de esta última. "Este no es solo un proyecto fundamental y de justicia para garantizar la competitividad de nuestra región y de todo el Noroeste, es un proyecto de país", destaca. "Esta reunión tiene que ser el primer paso para resolver de manera definitiva las históricamente deficientes conexiones de Asturias", dice.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, confía en que la reunión del lunes marque un "punto de inflexión" en favor del Corredor Atlántico, que el comisionado se convierta en "un aliado del Noroeste" y que se mantenga la "hoja de ruta" comprometida por la anterior secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Cree que el Ministerio se ha volcado hasta ahora "en exceso" hacia el Corredor Mediterráneo, dejando al Noroeste "en tierra de nadie". Considera que en los próximos tres o cuatro años se abrirá una "ventana de oportunidad" para reindustrializar Asturias, así que habrá que "poner encima de la mesa todo lo que podamos ofrecer, toda la carne en el asador". Estima que una de las "claves" del futuro de Asturias pasa por terminar el vial de Jove y poner en valor la Zalia y los puertos de la región. Otra clave será, comenta, la apertura de la variante de Pajares, que implicará un "importante ahorro en los costes de las mercancías".

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, espera que el Corredor Atlántico sea considerado en la reunión del lunes "una prioridad al mismo nivel que el Mediterráneo, sin que ello suponga un menoscabo para este último". Reclama que se determinen "plazos y la financiación necesaria" para que el trazado ferroviario del Eje Atlántico "favorezca el tráfico de mercancías y su conexión con los principales puertos del noroeste español".

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, tiene "la certeza" de que el lunes será "el momento y el lugar para que Asturias saque músculo y alce la voz en un asunto que es trascendental para el futuro de la región y sobre el que ya no debemos admitir mas palabras y promesas, y sí demandar plazos concretos e inversiones, fijando un calendario de actuaciones a corto y medio plazo". Reseña que el mundo empresarial asturiano reclama, "al menos, poder competir en las mismas condiciones que el resto de los territorios".

La Xunta lamenta que la reunión del lunes no sea solo del Noroeste y pide otro encuentro específico





La reunión político-empresarial convocada para el lunes en Gijón por el nuevo secretario de Estado de Transportes, David Lucas, en el que se presentará el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha generado malestar en la Xunta de Galicia. La razón es que no será un encuentro en exclusiva con las tres comunidades del Noroeste –Galicia, Asturias y Castilla y León–, sino que acudirán también representantes de otras regiones del Corredor Atlántico. El Ejecutivo gallego teme que las reivindicaciones del Noroeste queden en un plano secundario. Este formato les parece a los dirigentes gallegos "insuficiente", ya que además no han sido invitados los presidentes autonómicos, salvo Adrián Barbón que actuará como anfitrión, sino los consejeros con competencias en materia de transportes y algunas organizaciones empresariales. "No puedo criticarlo después de pedir que se tomara la iniciativa, pero no es lo que necesitamos ni demandamos", recalcó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El Gobierno gallego solicitará otra reunión específica del Noroeste.