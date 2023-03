El "crac del gochu" ahoga a la industria cárnica: "Está como para echar el cierre"

"¿Que cómo está el sector? Pues bien fácil: para echar el cierre". Los chacineros de Noreña lo tienen claro: el alza imparable de los precios de las materias primas con las que elaboran sus productos y el coste por las nubes de la energía están haciendo que algunos se planteen un futuro de lo más negro. "Hasta que podamos resistir", asegura Joaquín García, que regenta Cárnicas La Nave junto a su mujer Loli Cuesta.

Este "crac del gochu", como se podría bautizar el duro momento que vive el sector, hunde las empresas porque sube todo: "Las paletillas, un euro de un día para otro, es una locura y no puedes repercutir ese incremento del precio en los clientes, porque dejarán de comprar", expone con claridad aplastante García. "Subes algo el precio, pero no todo lo que deberíamos porque entonces no venderíamos nada", con clientes mayoristas que adquieren carne a gran escala para su envasado. "¿Cómo le dices a quien te compra 3.000 kilos que va a tener que pagar 3.000 euros más? Es inviable", lamenta, ante una situación que está llevando al límite al sector y a varias de las actividades que lo rodean.

Porque "a los criadores de cerdos también les ha subido todo, no hay más que ver cómo están los forrajes; crían lo justo por la inflación y la escasez", razona el empresario noreñense, quien asegura aguantar "porque aquí trabajamos con dos hijos y un empleado, y ya estamos pasándolo regular, haciendo malabares". En el mejor de los casos, "cruzando los dedos para que no se estropee nada, porque no podemos invertir en el negocio, ahora mismo es imposible crecer", apunta el industrial, con una facturación de 600.000 euros al año.

A la nefasta ecuación también se suma la inusual escasez de la cebolla, primordial en la industria chacinera e ingrediente fundamental en las morcillas. "Ahora plantan cuatro personas, no les sale rentable y también en eso hay escasez", lamenta.

"Ha sido un año especialmente malo por el clima. Hay países como Nueva Zelanda que han prohibido la exportación de este producto porque temen no dar abasto al consumo local"

Una crisis que este año está alcanzando dimensiones nunca vistas, con un alza de precios "un 250 por encima de la media de los últimos cinco años", explica por su parte Fran Noval, de la chacinera Noval Junquera e Hijos. La suma de sequías, inundaciones y alza de la energía ha hecho que conseguir cebolla en grandes cantidades se haya convertido en una odisea en muchos casos. "Ha sido un año especialmente malo por el clima. Hay países como Nueva Zelanda que han prohibido la exportación de este producto porque temen no dar abasto al consumo local", indica Noval. Y con esta escasez, el único resultado es el encarecimiento para los chacineros, a los que cada vez les salen menos las cuentas.

"Estamos afrontando precios de la materia prima un 75% más altos, después de un periodo de estabilidad en los últimos cinco años. Y a ello súmale el encarecimiento de la electricidad, el transporte, el cartón el plástico... no hay nada que no haya subido". En su empresa trabajan 53 personas, lo que los convierte en la mayor de las chacineras dedicadas a la elaboración de producto tradicional del concejo, con ocho millones de facturación.

Y están en el dilema de "cómo hacer para que los clientes no se alarmen si suben los productos, tienen que saber que somos el eslabón más débil entre los grandes mataderos con los que no cabe discutir el precio, y los grandes clientes que ante el alza de precios reducen el consumo: todo los penaliza de forma catastrófica", resume Fran Noval, en un contexto en el que "estamos tirando de recursos propios, una guerra de desgaste".

"Los mataderos no dan abasto, y los precios se disparan. Nos hemos visto con partidas de carne que ya teníamos comprometidas que nunca nos llegaron, porque se vendieron antes al mejor postor"

Otra de las grandes empresas de la zona que prefiere no ser nombrada apunta también al desabastecimiento de carne por la guerra de Ucrania, porque "venía mucho del Este". "Los mataderos no dan abasto, y los precios se disparan. Nos hemos visto con partidas de carne que ya teníamos comprometidas que nunca nos llegaron, porque se vendieron antes al mejor postor", denuncian.

En Frío Carne Asturias lamentan que "proveedores de Dinamarca están en concurso de acreedores, estos nos afecta a todos", expone Chema Salgado. "El precio de las materias está subiendo sin fin. Los gastos generales, lo mismo. Y las empresas estamos descapitalizadas", denuncia, con 33 empleados. "Pagábamos 80.000 euros de luz, y ahora estamos en 180.000, y no me quejo de las ventas, pero el margen de resistencia es el que es", asegura, temiendo que, de seguir así, "con lo que nos van a acabar es con la salud".