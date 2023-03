Incluir las autovías del Noroeste en la red de la UE, entre los objetivos de la cumbre de Gijón

La presentación del primer comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, el lunes en Gijón, está generando la vez esperanza y malestar. Esperanza, porque por fin habrá un interlocutor válido al que, como ya sucede desde 2019 en el Eje Mediterráneo, gobiernos y empresarios podrán dirigirse, y cuyo cometido será velar por el cumplimiento de los proyectos y objetivos relacionados con el Eje Atlántico.

El malestar ha sido generado, por un lado, porque varios gobiernos y organizaciones empresariales habían reclamado un encuentro exclusivo para el Noroeste, pero han sido invitadas todas las que integran el Corredor Atlántico, y por otro, porque algunas organizaciones empresariales de León y Cantabria no recibieron invitación. No obstante, el "problema leonés" acabó arreglándose pues al no poder acudir a la cita por razones familiares el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), Santiago Aparicio, este cedió su puesto al máximo dirigente de la Federación de Empresarios de León (FELE) y de la Plataforma Atlántico Noroeste (PAN), Javier Cepedano, quien previamente había manifestado su descontento al no haber recibido invitación; lo veía "totalmente raro y fuera de tono", según manifestó a este diario.

La Cámara de Comercio de Cantabria, por su lado, eludió cualquier manifestación sobre la cumbre. "No tenemos nada que comunicar al respecto de esa reunión (...) ya que no hemos sido convocados ni tenemos constancia de la misma", informaron fuentes de la entidad. Esta ausencia "obligada" ha provocado el enfado de algunos empresarios de la comunidad vecina.

Además de las necesidades ferroviarias, cifradas en el Noroeste en 7.884 millones, de las cuales 2.760 se corresponden con necesidades de inversión en Asturias y que suponen la principal reclamación del oeste peninsular, los empresarios expondrán el lunes otras "necesidades básicas". La principal, por lo que respecta al Noroeste, que las autopistas y autovías de Galicia y Asturias a Madrid sean incluidas en la red básica transeuropea, que podría definirse como la "primera división" de las carreteras de la Unión Europea, pues en la actualidad figuran en la red global, que sería, siguiendo con el símil, la "segunda división". La diferencia es que las primeras pueden acceder a ayudas multimillonarias de aquí a 2030, mientras que las segundas deberán esperar a la próxima década.

Santiago Aparicio espera también que la reunión suponga "un punto de inflexión" y que el Corredor Atlántico sea tratado por el Gobierno de España "igual que el Mediterráneo en cuanto a inversiones". Unas inversiones, en su opinión, que tienen que llegar "a todas las provincias del oeste peninsular, pues sin ellas esta zona seguirá condenada a ser la más vaciada y la menos competitiva de España". Destacó que el nuevo comisionado del Corredor Atlántico tiene que comprender que el futuro del oeste español, "ahora denostado", depende de las próximas decisiones que se adopten. "Lo lógico es que se redacte ya el plan director del Corredor Atlántico, que debe ser muy potente y ambicioso", concluyó.

José Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), resaltó que su reivindicación a los gobiernos autonómicos y nacional, y por extensión a las instituciones europeas, persigue "que tengan en cuenta las particularidades de las regiones del Noroeste", y su "situación de partida desfavorable", para promover "políticas que hagan de esta parte de España un territorio atractivo para el mantenimiento y crecimiento de la actividad económica". Reclamó infraestructuras para aprovechar la ubicación del Noroeste y convertirlo en un "nodo de conexión intercontinental" por vía marítima.

Javier Cepedano no tenía el jueves excesiva fe en la reunión de Gijón. Creía que sería "una de las tantas que se vienen haciendo", en la que se repetirán "las buenas palabras y las promesas de incentivar y desarrollar que hemos recibido siempre", pero que luego "no concuerdan con los hechos", pues estamos "igual o peor". "La actividad económica fuerte se genera en el Corredor Mediterráneo, por eso el Atlántico se ha dejado apartado", destacó. "Ojalá me equivoque, pero el mundo político es tan interesado en momentos como el que nos aguarda de aquí a mayo, que no espero nada de la reunión", añadió.

"Hace falta una apuesta institucional para corregir los desequilibrios del Noroeste"