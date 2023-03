¿Qué fue de Rosa Menéndez, la primera mujer en presidir el CSIC? Ha vuelto a los laboratorios y así es su día a día

Rosa Menéndez López, la que fue hasta junio de 2022 la primera mujer en presidir el CSIC, está de vuelta. En su casa científica, en el INCAR de La Corredoria (Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono), donde desarrolló prácticamente toda su carrera, ha retomado lo que más le gusta: la labor investigadora. Atrás quedan los cinco años de actividad "frenética" que tuvo al frente del mayor organismo científico de España, con una plantilla superior a las 13.000 personas y más de 120 centros. "Mi vuelta al INCAR ha sido respirar, sentir paz y tranquilidad. En la presidencia del CSIC trabajé con toda mi alma. El día a día era una locura, aunque siempre lo llevé bien, con alegría. Tengo un excelente recuerdo de aquello, pero no añoranza. Es una etapa que acabó, hay que pasar página". Y ahora está "feliz".

Desde su destitución y el nombramiento de Eloísa del Pino como nueva presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la química asturiana ha querido permanecer fuera del foco mediático. Es ahora, ocho meses después, cuando Rosa Menéndez concede su primera entrevista y lo hace a LA NUEVA ESPAÑA. Sin borrar la sonrisa y a sus 67 años, dice que, de momento, nada de jubilarse. No al menos hasta los 70. "No puedo pasar del todo a nada", bromea. Una prueba clara de que ha vuelto a la primera línea de la investigación es que ha presentado, junto a Zoraida González, un proyecto al plan nacional sobre sensores químicos y contaminación de aguas.

El cese como presidenta

El Consejo de Ministros del 21 de junio de 2022 tomó la decisión por sorpresa de destituir a Rosa Menéndez en el CSIC. La asturiana estuvo en el cargo casi cinco años, desde noviembre de 2017. Salió por la puerta de atrás y sin hacer ruido. "Fue inesperado, pero en un alto cargo tienes que estar preparada para estas cosas. No son puestos para toda la vida. En este tiempo, tuve cuatro ministros diferentes y estoy profundamente agradecida de la confianza que depositaron en mí. Además, salvo Emilio Lora, nadie estuvo más años que yo". Su filosofía de vida es "luchar y no rendirse, mirar siempre adelante".

"El diablo se viste de Prada"

La actividad en la presidencia del CSIC fue "frenética", como ese largometraje que protagonizan Meryl Streep y Anne Hathaway. Una "locura" de reuniones, actos, recepciones... "Fue dedicación plena y absoluta, las 24 horas del día, fines de semana". Pero la química, natural de Cudillero, fue feliz. "Toda mi vida he sentido la necesidad de sentirme útil y en la gestión me sentí muy útil. Yo digo que es como una ONG, porque trabajas para los demás".

¿De qué se siente más orgullosa?

A la científica asturiana le tocó gestionar la pandemia, el volcán de La Palma, la integración de los OPIs –el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME)–. Hasta ella misma se sorprende al recordar ese trajín. "La pandemia fue muy complicada, había mucha presión política y mediática. Tenía que imperar la sensatez y no entrar en batallas políticas. El CSIC jugó un papel muy importante". Nada de eso hubiese sido posible, remarca, sin su equipo, "buenos profesionales y buenas personas, con una amplia experiencia en gestión".

La química se siente especialmente orgullosa de un proyecto: el lanzamiento de las plataformas temáticas interdisciplinares, alianzas científicas entre centros, de las que hoy funcionan más de una veintena. Una de ellas, la de transición energética, es coordinada precisamente desde Asturias, desde el INCAR. "La fortaleza del CSIC es que es interdisciplinar. La creación de estas plataformas permitió abrirse unos centros a otros para solucionar retos concretos. Cuando se colabora, los resultados son mejores. Además, transfieren conocimiento a la empresa y cubren áreas muy diversas: desde la generación de energía limpia al envejecimiento saludable".

Otros hitos de su mandato fueron la captación de más de 100 millones de euros en iniciativas dentro del plan de recuperación europeo, y el lanzamiento de 14 proyectos para levantar nuevos edificios para institutos o ampliar los existentes. Uno de ellos es el del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), cuyo personal se mudará desde Villaviciosa a La Corredoria a finales del próximo verano. Durante su presidencia, menciona, también se creó el Centro Internacional de Neurociencia Cajal en Madrid y el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), en Mieres.

Su vuelta a Asturias

En el INCAR, Rosa Menéndez es toda una institución. Ahora es una investigadora más, pero en los laboratorios se palpa la admiración. "En mi regreso me he sentido muy querida y valorada", afirma. Está centrada, de nuevo, en su labor científica, aunque lo suyo, como investigadora senior, no es cacharrear en el laboratorio, sino gestionar personal y proyectos en el despacho. Forma parte del grupo de investigación de materiales compuestos, integrado por unos 17 investigadores y liderado por Ricardo Santamaría. "Volver al INCAR ha sido respirar, sentir paz y tranquilidad". Regresar, en definitiva, a sus orígenes, a aquella científica especializada en materiales de carbono y grafeno para su uso en biomedicina y energía. "Me encontré un INCAR que creció en personal y con mucha gente joven en los laboratorios, es muy importante".

Su regreso ha supuesto también un reencuentro con su tierra. Madre de dos hijos, Alejandro y Laura, la científica adora "el verde de Asturias y la braveza del mar y los acantilados de su costa occidental". Ahora podrá estar cerca de su madre, de casi 90 años, que vive en la aldea natal de Corollos (Cudillero).

Una pionera

Rosa Menéndez todavía sigue recorriendo el país –ya lo hacía cuando estaba en el cargo– para dar charlas. La asturiana abrió camino y aún se lo continúan reconociendo. Hace una semana fue premiada por la Fundación Zaballos en el Hotel Intercontinental de Madrid. En su vitrina ya no caben más galardones. Los más especiales, el Premio DuPont de la Ciencia, el de la Asociación Española de Materiales, el Premio a la Excelencia Química del Consejo General de Colegios Químicos de España y... los de su Asturias natal, la Medalla de Plata del Principado y el título de Hija Predilecta de Cudillero.

"Sigo con mucha actividad de mesas redondas, conferencias, cursos... No me aburro nada", afirma entre risas. Esta semana estará en una mesa redonda organizada por la Asociación de mujeres empresarias de Madrid. "Me gusta contar mi experiencia y que lo que yo hice sirva para algo más". Para inspirar, por ejemplo, a las nuevas generaciones. "No importa que seas hombre o mujer; podemos igual". Ha dejado huella. "Nunca creí que iba a tener impacto mi puesto, pero ahora sí que lo veo".