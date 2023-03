La Universidad nombrará "colaborador de honor" a Geoffrey Hewings, gran maestro de la economía regional

La Universidad de Oviedo homenajeará el próximo viernes en el Paraninfo del Edificio Histórico a una de las figuras de mayor relevancia internacional en el campo de la economía regional: el inglés Geoffrey Hewings. A petición de Esteban Fernández Vázquez y Fernando Rubiera Morollón, catedráticos de Economía Aplicada y líderes del grupo de investigación REGIOlab, el profesor emérito de la Universidad de Illinois (en Chicago, EE UU) será nombrado "profesor colaborador de honor" por la ayuda prestada a la institución académica asturiana. Hewings, destaca Rubiera, "ha jugado un papel clave en la creación, desarrollo y proyección internacional de REGIOlab (Laboratorio de Análisis Económico Regional de la Universidad de Oviedo)" y ha participado en hitos de la Facultad de Economía y Empresa, como la consecución de la acreditación internacional AACSB.

Para el profesor Hewings, el homenaje será sorpresa. "Viene para participar en unas jornadas sobre economía urbana y regional. Lo que no sabe es que a ellas asistirán cerca de 40 investigadores de toda Europa que no quieren perderse este tributo", afirma Fernando Rubiera. En el acto del Paraninfo estará la élite científica en este campo. Por nombrar algunos, Oliver Fritz, que es catedrático de Economía Regional en la Universidad de Viena y responsable del Austrian Institute of Economics Research; Norihiko Yamano, director del área de estudios sobre innovación y desarrollo de la OCDE en París; Ozne Ogner, profesora titular de la Universidad de Cambridge; Paolo Postiglione, catedrático de Análisis Económico Esopacial en la Universidad Chienti-Pescara de Roma...

"Hewings es una persona tan emblemática y tan querida que no sorprende la respuesta recibida. El valor del homenaje reside más en las personas que asisten que en el reconocimiento institucional", dicen Esteban Fernández y Fernando Rubiera. La relación entre el director emérito del Laboratorio de Aplicaciones Económicas Regionales (REAL) de Illinois y la Universidad de Oviedo se inició hace más de una década cuando los investigadores del REGIOlab le invintaron a un curso del programa de doctorado. "Nos pidió que los profesores que quisieran presentasen sus líneas de investigación y su diagnóstico fue precioso y certero: había talento en la Universidad de Oviedo, pero faltaba cooperación entre nosotros y conexión internacional", señala Rubiera. A partir de ahí, el profesor Hewings se involucró de lleno y hoy en día visita la Universidad de Oviedo una vez al año. "Cada vez pasa periodos más largos aquí y en su última visita nos indicó que empezaría a firmar sus trabajos como un investigador más de REGIOlab", apunta.

Fruto de esa estrecha colaboración, Geoffrey Hewing donó en 2021 toda su colección personal de libros de Economía Urbana y Regional, formada por casi 2.000 manuales y monografías. Gracias a ello, dice Rubiera, "REGIOlab dispone de la que posiblemente es la mejor biblioteca de este campo de España y una de las mejores en calidad y diversidad de textos de Europa". Ese tesoro se encuentra en el departamento de Economía Aplicada y la biblioteca lleva el nombre de Hewings. Con el profesor de Illinois, el grupo de investigación de la Universidad de Oviedo –estudian las causas de las desigualdades regionales, los elementos que explican el crecimiento económico y el progreso social de los territorios, además de aspectos de sostenibilidad y eficiencia urbana– ha mejorado su posición y prestigio internacional. "A principios del 2000 nos teníamos que ir fuera para completar nuestra formación. Hoy empezamos a ser nosotros el centro receptor. Recibimos investigadores de España, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Mexico, Suecia, Alemania, Italia, Portugal...", rematan.