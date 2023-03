Los asturianos podrán por fin colgar el plumas y sus abrigos preparados para los días más invernales. Tras un final de febrero e inicio de marzo donde el frío estuvo presente de forma notable en la región, las temperaturas remontarán a lo largo de esta semana. Si bien, aún es pronto para quitar la chaqueta, que seguirá haciendo falta en según qué momentos del día.

El mercurio subirá por encima de los 20 grados en las máximas del miércoles al viernes. Aunque este martes ya se notará en cierta medida. Gijón rozará los 20 grados, Llanes, Langreo y Avilés alcanzarán los 18 y Oviedo o Navia estarán en los 17. Las mínimas, por su parte, se situarán en el entorno de los 7-10 grados.

Pero es que aún mejor temperatura hará el miércoles, cuando está previsto que Oviedo, Gijón y Avilés superen los 20 grados, y las mínimas no bajen de los 10 grados. Jueves y viernes habrá una tónica similar, e incluso con un poco de más de calor en el caso del viernes.

Pero esto no deja de ser Asturias, y siempre hay algún pero. No todo será sol ni comodidades. Habrá algunos chubascos, aunque no intensos. Especialmente el martes y las mañanas de miércoles y jueves. Igualmente, el viento será el que pueda causar algún problema puntual en algunas zonas, con rachas muy fuertes que pueden azotar ocasionalmente en puntos expuestos de la mitad occidental el martes y del tercio occidental y Picos de Europa el oriente. La cota de nieve permanecerá alta, cerca de los 2.000 metros.

Y, por último, no hay que olvidar que todo el litoral asturiano estará en aviso amarillo por oleaje y fenómenos costeros hasta el mediodía de este martes.