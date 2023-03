Cobraba 1.000 euros en ayudas pero no pagaba el alquiler del piso en Pravia, y así se lo dejó (como un basurero) a su dueño: "No encuentro palabras"

Cuatro largos años y tres meses ha necesitado Javier B. para recuperar su vivienda en Pravia, ocupada por una inquilina que no le abonaba el alquiler y que lo dejó en un estado lamentable. Habitaciones repletas de bolsas de basura, muebles destrozados, suciedad por todas partes. Tras ampararse en la ley que evita el desahucio de personas vulnerables que se puso en marcha durante la pandemia, la inquilina de Javier B. permaneció blindada en la vivienda, sin pagar alquiler y dejando el piso en un estado lamentable. Javier B. era consciente de ello: “Cada día que pasaba por delante de mi casa veía cristales de ventana rotos, persianas arrancadas, cartones en las ventanas, y recibía llamadas de los vecinos por los malos olores”, señala. El propietario únicamente pudo ejecutar el desahucio tras averiguar su abogada que la inquilina no estaba en la situación de vulnerabilidad que declaraba, sino que cobraba ayudas por valor de mil euros.

Pero la recuperación de su vivienda no fue motivo de alegría: “No encuentro palabras para describirlo, estoy impresionado con las imágenes que he visto. Después de cuatro años mi piso se ha convertido en todo lo contrario a lo que era”, asegura Javier B. a este periódico.

La historia arranca cuando, tras el fallecimiento de su abuela, Javier B. heredó un piso que ya su abuela alquilaba. “Cuando falleció mi abuela intentamos mantenerlo para, en un futuro y, dada la incertidumbre que nos espera a la gente de mi generación, poder actuar como ella había hecho”, relata el propietario. Invirtió en adecentar el inmueble para el alquiler: “Durante meses estuvimos rehabilitándolo nosotros mismos, cambiando el suelo, pintando, lijando las ventanas y las puertas, arreglando los dos baños y la cocina, así como la instalación eléctrica”. Incluso compró una nevera nueva para la inquilina cuando esta entró en el piso.

“No creía que hubiese gente capaz de vivir en esas condiciones”

Pero el estado actual de la vivienda es el de un basurero: “No creía que hubiese gente capaz de vivir en esas condiciones”, afirma el propietario, quien durante cuatro años se encargó de pagar la comunidad, el IBI y el seguro de hogar “para responsabilizarme de los desmanes que pudiese cometer su inquilina”.

Nueve meses antes de la pandemia, la inquilina fue haciendo “falsas promesas de pago” a las que el propietario accedió “porque en la vivienda había menores”. Pero tras los nueve meses sin recibir un euro, Javier B. decidió iniciar los trámites del desahucio. El juicio se fijó para enero de 2020, pero justo entonces el gobierno “suspendió los desahucios criminalizando al propietario y eso se ha prorrogado hasta el día de hoy a pesar de los informes desfavorables de los servicios sociales”.

No fue hasta que su abogada averiguó que la inquilina que no pagaba por no tener ingresos, en realidad, percibía hasta 1.000 euros en ayudas.

Javier B. es especialmente crítico con el Gobierno central por haber permitido esta situación: “Cargaban sobre mí y gente como yo la culpa de los problemas de vivienda de este país, mientras veía cómo expropiaban mi piso y aun así tenía que seguir pagando los gastos”. “Nunca me he encontrado hasta ahora que mi gobierno promueva robarme a mí personalmente y que gran parte de la población esté de acuerdo con ello”, lamenta.

El propietario reconoce que, no obstante, él puede hacer frente a la situación porque “tengo un trabajo que me permite poder sufragarme que me roben”, pero asegura haber conocido por medio de la Plataforma de Propietarios de Viviendas “casos dramáticos”. “He visto gente afectada psicológicamente con situaciones lamentables”, explica.

Con todo, Javier B. reflexiona sobre cómo, pese a haber sido él la víctima de esta situación, tampoco ahora la inquilina tiene fórmula para encauzar su residencia. “Gobernados por el Gobierno que se supone es el más social de la historia, una persona se ha quedado en la calle y nadie de la Administración se ha interesado lo más mínimo por ella; nadie ha ido a asesorarla ni a ofrecerle soluciones”, dice al tiempo que lamenta que “se cargue sobre el ciudadano el peso de la incompetencia” de las autoridades, demonizándolo, además.

Concluye Javier B. proponiendo fórmulas de cara a la futura ley de vivienda: “Creen viviendas sociales; si no son capaces, lleguen a acuerdos con propietarios. Si expropian una vivienda compensen mes a mes el alquiler de ese edificio, así como los gastos que puedan ocasionar. Contraten inspectores de vivienda para evaluar el estado en que la mantiene el inquilino y vigilen que las ayudas sociales se emplean adecuadamente”.