El Partido Popular de Asturias no tiene “nada nuevo que decir” sobre los negocios de Francisco Álvarez-Cascos, porque el exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado “hace por lo menos doce años que no milita en el PP”. Sucede que la actividad empresarial por la que el exministro está siendo investigado viene de una época en la que sí estaba todavía en las filas del partido, pero la respuesta de los populares a los reproches del PSOE sobre “su silencio cómplice” respecto a las “andanzas” de Cascos trata de esquivar el golpe para iniciar el contragolpe. “Los socialistas se olvidan de todo lo que tienen encima”, les dijo este lunes el portavoz de la campaña autonómica, José Agustín Cuervas-Mons, mencionando la muy reciente controversia por el “caso Mediador” o “aconsejando” a sus antagonistas que “pidan la dimisión de alguna ministra de su Gobierno”, en referencia a los fiascos de la ley del “sólo sí es sí”.

Cuervas-Mons venía de rebatir el “triunfalismo absurdo” que observa en las palabras de Adrián Barbón tras la participación del presidente del Principado, este fin de semana en Madrid, en II “Foro Inversión Asturias” organizado por las cámaras de comercio. “El Gobierno de Barbón perjudica claramente a las empresas con un sistema fiscal injusto y con la mayor generación de burocracia de la historia”, apunta después de repasar “los peores datos económicos de las comunidades autónomas” y agarrarse a un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el sector público autonómico. Se centra en el endeudamiento de más de 564 millones de euros de las empresas públicas, menciona los 121 de la Zalia o los 144 de Sogepsa y recuerda que el ente fiscalizador afirma que la Zalia, que según Barbón “va a ser el mayor polo logístico del Cantábrico”, “no está en causa de disolución por el continuo apoyo financiero público…” “No es que quiera hablar mal de Asturias”, concluye. “Asturias tiene todas las posibilidades del mundo, pero con otro gobierno y otra persona, porque Barbón quizá sea un excelente alcalde de Laviana, pero esto le queda un poco grande…”

“Seguimos con enorme preocupación”, sigue el repaso del exdiputado autonómico, “la situación de la sanidad pública asturiana”. Y lo hace para señalar a Barbón como “máximo responsable del deterioro de servicio” y para reprocharle que “se atreva a decir que una huelga sanitaria en Asturias no tiene sentido. No sé desde cuándo tiene que decirles a los trabajadores si pueden o no ir a la huelga, cuando además ha dicho que en otros sitios”, afirmó sin citar Madrid, “la huelga estaba bien”.