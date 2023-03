El Principado colapsa "porque hay más jefes que tropa", afirman los funcionarios

Las valoraciones sobre la discapacidad acumulan enormes listas de espera, las ayudas al alquiler de 2021 todavía no están resueltas y las de 2022 no han sido ni convocadas y, de los 840.000 euros para las ayudas a eficiencia energética en municipios de riesgo demográfico, sólo se ha materializado una mientras otras autonomías como la vecina Cantabria ya han solicitado la ampliación de los 925.000 euros iniciales hasta los 15 millones de euros.

Los motivos de este atasco, localizado en la consejería de Derechos Sociales, son variados, pero el diagnóstico sindical apunta a uno que afecta también a otras consejerías: "Hay más jefes que tropa para sacar adelante los expedientes", asegura Sergio Fernández Peña, presidente del sindicato CSIF en Asturias y un veterano que trabaja en la administración del Principado desde que echó a andar, cuatro décadas atrás.

"La pirámide laboral del Principado está invertida, en una tendencia que se ha agudizado los últimos años. El número de trabajadores es muy similar, pero cada vez menguan más las plazas de base, que son los que suelen sacar adelante los expedientes, y se crean más jefaturas", argumenta Fernández-Peña. Elida Vázquez, delegada de CSIF en la consejería de Derechos Sociales, confirma que "en cada modificación del catálogo de puestos de trabajo se amortizan plazas de administrativos y auxiliares a cambio de jefaturas".

La cada vez mayor demanda de valoraciones o ayudas eleva la carga de trabajo y contribuye al atasco administrativo. "Por ejemplo, ahora hay muchas pruebas selectivas, con plazas reservadas para discapacidad, y eso dispara el número de valoraciones que, además, tienen prioridad", indica Élida Vázquez.

"La carga de trabajo es brutal y por la propia especificidad del trabajo no se sustituyen ni bajas cortas ni permisos legales. Las bajas de médico no las cubren por la falta de profesionales, por lo que se acumulan expedientes cuando falta alguien del equipo; si falta alguno de los perfiles se retrasa la valoración de los expedientes", detalla la delegada sindical. No obstante, Vázquez destaca que las listas de espera en la valoración de la discapacidad se han conseguido reducir "muchísimo" en Gijón y Avilés en los últimos meses, aunque la situación de partida era tan mala que hasta la propia consejera, Melania Álvarez, la calificó de "intolerable".

Otro de los puntos negros está en el programa informático SITE, que retrasa mucho al personal administrativo. "Ese sistema da muchos fallos en las citaciones, que a veces no llegan o no envía las cartas. Si el solicitante no recibe la cita no viene, se convierte en una cita desperdiciada que debe hacerse otra vez y además retrasa la labor de los valoradores y de los administrativos", comentó Élida Vázquez.

Las ayudas económicas, ya sea para alquiler o para eficiencia energética en municipios de riesgo demográfico, son competencia de la misma sección. También aquí creció la carga de trabajo por las ayudas específicas del covid. En el caso de las ayudas al alquiler, una parte nada menor del retraso se atribuye a que "muchas solicitudes presentan errores en la documentación, los datos bancarios". En las subvenciones para eficiencia energética, "se contrataron refuerzos, pero resultan insuficientes porque las ayudas de la Unión Europea requieren una tramitación burocrática mucho más compleja", asegura la delegada de CSIF.

El caso de los tres tractores para limpiar carreteras que llevan más de 3 años sin estrenar

Costaron alrededor de 200.000 euros hace más de tres años, debían ser el relevo de alguno de los viejos tractores que pasan de la treintena de años acumulando averías, pero ahí están en el parque de maquinaria del Principado en La Tenderina de Oviedo, "muertos de risa y sin estrenar cuando ya se les ha pasado la garantía", según personal de la brigada de carreteras del Principado. Se trata de tres tractores de la marca New Holland, comprados para limpiar los márgenes de las carreteras autonómicas, una tarea que suele hacerse a partir de la primavera, una vez finalizada la temporada de vialidad invernal. El caso es que los tractores necesitan unos brazos desbrozadores y el conjunto (tractor más brazo) requiere una homologación que, en total cuesta unos 45.000 euros más. En 2020 y 2021 esa homologación hubo de quedar aparcada porque era preciso destinar todo los recursos en contratación a la factura del covid. El problema radica ahora en sacar adelante una licitación para esa homologación, por la que los delegados sindicales preguntan a menudo encontrándose siempre con una respuesta similar: "lo ‘farragoso’ que resulta sacar adelante una licitación con la actual ley de contratos". Lo peor, aseguran los operarios, es que "hay dinero pero falta la iniciativa y mientras tanto los mecánicos tienen que chapucear los tractores antiguos".