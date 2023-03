La advertencia de Adriana Lastra, que ejercerá su voto telemático sobre la reforma de la ley del "solo sí es sí"

Tardaron en oírse las reacciones del Gobierno a los efectos indeseables de la ley del "Solo sí es sí". Tuvieron que encadenarse muchas sentencias de reducción de condenas para que se produjera, al menos en las filas socialistas, el explícito reconocimiento de que había un fallo en la ley, concebida por el Ministerio de Igualdad (en manos de Podemos) como un logro sustancial por su eliminación de la distinción entre abuso y agresión sexual y por su consideración de que toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión.

Pero la refundición de las conductas, sin una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, generó una cascada de recursos que ya han derivado en más de 700 sentencias -que aún no son firmes- con beneficios para los condenados, e incluso 70 excarcelaciones.

A la vista del perjuicio, el PSOE registró en febrero una proposición de ley que sólo firmaba su grupo -y que en Podemos se interpretó como una gran claudicación- para que se tramitara de forma urgente la reforma de la Ley de Libertad Sexual, que es así como se conoce a la ley del solo sí es sí, buscando exclusivamente frenar la rebaja de penas a agresores sexuales desde que comenzó a aplicarse la norma.

Sin acuerdo entre los socios de Gobierno para la votación de hoy, ha llegado el momento para que los grupos políticos con representación en el Congreso respalden esa petición del PSOE o no.

Y para animar el enconado debate existente, sobre todo entre el PSOE y Podemos, la diputada socialista Adriana Lastra ha dejado claro su punto de vista.

La diputada, que seguirá la sesión desde Asturias -hace solo un mes que reaparecía en un acto público tras su baja de maternidad, ya que en diciembre dio a luz a su hijo Alejandro-, ha vuelto a ser muy clara y dura con los que no acompañarán al PSOE en su petición de revisión de la ley: "Voy a votar a favor de modificar las penas de la ley del Sí es Sí para evitar que agresores sexuales tengan condenas menores a las que se producían hasta ahora. Serán otros los que tengan que explicar por qué quieren reducir las penas".

No es la primera vez que se manifiesta tajante sobre este asunto. A mediados de enero, cuando el debate empezaba a caldearse ya era contundente: "Rebajar las penas para que las condenas no sean menores a las que ahora están en revisión (y que algunas se están rebajando). No es tan difícil de entender".

La incógnita de la vicepresidenta

Desde Unidas Podemos ya se ha dejado claro esta mañana que su grupo votará en bloque en contra de la reforma socialista a la ley del solo sí es sí, incluida la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuya toma en consideración se vota esta tarde.

Las discrepancias que pueda haber, si las hay, han dicho fuentes del grupo parlamentario, se quedarán dentro, recalcando que hay que dar una imagen de fuerza y de unidad ante esta reforma planteada por los socialistas de manera unilateral, que, en opinión de los morados, deja el consentimiento al margen.

Hasta ahora la vicepresidenta segunda había evitado pronunciarse sobre lo que votará esta tarde en la toma en consideración de la reforma a la ley del solo sí es sí, que ha abierto una brecha enorme en el Gobierno de coalición, insistiendo todo el tiempo en que había que llegar a un acuerdo que, salvo sorpresas, no se va a producir.

Para Unidas Podemos, como ha dicho en la Cámara el diputado Javier Sánchez, secretario tercero de la Mesa del Congreso, "hoy puede ser un día muy triste" porque el PSOE sacará adelante una iniciativa, con los aplausos de PP y Vox, "que retrocede en derechos".

A partir de hoy arranca el trámite parlamentario con lo que hay posibilidad de que los dos socios de Gobierno encuentren un punto de entendimiento, según cree Jaume Asens, de los comunes, que se ha mostrado optimista sobre esta posibilidad.

"Cuando esto coja una velocidad diferente pueden darse las condiciones para llegar a un acuerdo", ha afirmado en el Congreso, recalcando que "no se acaba el mundo por votar diferente".

La parte de Podemos del grupo parlamentario no comparte nada este optimismo, según han señalado fuentes de la formación, que ven muy difícil acercar posturas vía enmiendas.

Tanto Asens como Javier Sánchez sí que han coincidido en que el PSOE no da la espalda a Unidas Podemos, que por primera vez no votará a favor de una ley del Gobierno, sino a todo el bloque progresista de la investidura y a una parte de los colectivos feministas, ha apuntado el portavoz de los comunes.

Para los dos es "terrible" la imagen que saldrá del Congreso en la víspera del 8M, con la bancada de la derecha y la ultraderecha votando a favor de una ley que consideran que vuelve al Código Penal de La Manada (votarán a favor PP, Cs, PNV, PdCat y CC, mientras que Vox no ha aclarado si se abstendrá o la apoyará).

Y sobre las consecuencias que esto pueda tener para la estabilidad del Ejecutivo, Javier Sánchez ha señalado que "habrá que reflexionar" sin concretar más, aunque los dos socios han descartado que este choque pueda poner en peligro el Ejecutivo de coalición.

Del mismo modo, desde Podemos también han desechado la idea de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, pueda dimitir cuando se confirme una votación que afecta de lleno a una de las leyes clave de su departamento.

Aunque parece que la situación es irreversible y que el PSOE ganará la votación, en Unidas Podemos intentarán hasta el último minuto llegar a un acuerdo, han dicho los socios.