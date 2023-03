Un ictus, un cerebro "hecho polvo" y unas logopedas que le cambiaron la vida: la historia de María José

María José Lorenzo Ordóñez, natural de Bimenes pero criada en Oviedo, sufrió en enero de 2022 un ictus isquémico, que le dejó el cerebro "hecho polvo". "No valía para nada –confiesa–, no era capaz de decir los días de la semana y ni siquiera pronunciar los nombres de algunos de mis hijos y nietos". María José, que fue en el pasado empresaria y gerente del Centro Comunitario de Transfusiones, caminaba a la perfección, pero se había olvidado de algo tan básico como leer o escribir. "Llegué a pensar que nunca más volvería a hablar bien". Pero tuvo "la suerte" de recibir en el HUCA la ayuda de logopedas. "Ellas, principalmente Sheila y Paloma, cambiaron mi vida. Trabajé, trabajé y trabajé. Nunca perdí una sesión durante un año. Empecé como una niña pequeña: a decir ‘Ma-ña-na’. Y a base de paciencia, el cerebro volvió", contó.

El testimonio de Lorenzo sirvió ayer para sacar de la "invisibilidad" a los logopedas en la celebración de su Día Europeo. La Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y la Asociación de Logopedas de Asturias (Alpa), que aspira a convertirse pronto en colegio profesional, organizaron una mesa redonda titulada "El papel del logopeda en cuidados intensivos". A pesar de que su labor, reivindicaron, es "fundamental" en la sanidad pública, en los hospitales asturianos solo hay once logopedas en plantilla –nueve en el HUCA y dos, en Cabueñes–. "En Avilés, en San Agustín, ni hay servicio", criticó la presidenta de Alpa, Cristina Vega.

Esas once logopedas luchan en su día a día contra el desconocimiento, que empieza en sus propios compañeros de hospital. "Los tópicos son los tópicos y están grabados a fuego –como eso de que los logopedas solo sirven para ayudar a un niño a pronunciar bien la "r"–. Hay que decir lo que hacemos, porque seguimos siendo muy desconocidos", lamenta Liliana Santamarina, logopeda en el Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón. Y lo que hacen es, fundamentalmente, intervenir en la deglución y en los problemas de comunicación. Por ejemplo, destacó Luis Castejón, vicedecano del grado de Logopedia, que ayer hizo de moderador, "muy pocos saben que detrás de una muerte por neumonía hay un problema de disfagia". Y quienes mejor pueden tratar la dificultad que tiene una persona para tragar son los logopedas.

Santamarina entró por primera vez en la UCI con la pandemia y, desde entonces, ha intervenido "cuatro o cinco veces". "Son pocas, pero han sido muy provechosas", asegura. Y lo más importante: "Hemos ganado en visibilidad". Ahora por lo menos no hay dudas de que un logopeda también puede ayudar a los pacientes en estado crítico. "El primer caso fue un tetrapléjico conectado a un ventilador, con tubos por todas partes, sondas, un montón de máquinas que pitaban... Al principio asusta y confieso que me temblaron las piernas", relató. Pero, al final hizo, que ese paciente hablase, algo casi "mágico". "Hay que formarse mucho y hay que atreverse", lanzó Santamarina un mensaje a los futuros logopedas, sentados en la sala de grados de la Facultad de Psicología.

De su experiencia en Unidades de Cuidados Intensivos no puede hablar Paloma Sirgo, logopeda en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), porque directamente nunca ha estado. "No se nos ha invitado a ver dónde están las UCIs", dejó caer sutilmente la especialista. "Eso es espantoso", reaccionó la presidenta de la asociación, Cristina Vega. En su intervención, Sirgo, que fue una de las especialistas que ayudó a María José Lorenzo en su recuperación, puso número a la presencia en las UCIs de los profesionales que, como ella, se dedican a prevenir, evaluar y tratar trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz, la deglución y las funciones orales no verbales: "Según un estudio internacional, hecho en 23 países, en el 66% de las unidades hay un logopeda. No es un mal dato". ¿Pero qué pasa en España? Que ese número se reduce al 33% o, dicho al revés, el 67% de las UCis no tienen logopedas.

Para César Antonio Álvarez, otorrinolaringólogo en el HUCA, las logopedas –en su mayoría, son mujeres– están, por desgracia, "ocultas" en los hospitales, "no se les tiene en cuenta". "Necesitamos muchos logopedas y no estamos hablando de un lujo. Al igual que hay enfermeras especializadas en un servicio, se necesitan logopedas especialistas. En Otorrino debería haber dos y no hay ninguna", señaló. Pero esto, apuntó, "no puede ser una lucha individual, sino que las logopedas deben formar parte de un equipo, en el que estén también médicos y fisioterapeutas". Dejando a un lado a estos profesionales, remarcó, "estaremos dando una mala calidad en la asistencia y tendremos a médicos y logopedas frustrados". Álvarez pidió, en este sentido, un empujón a la profesión "desde arriba", desde los que gobiernan.

Iris Pérez Cotarelo es una de las pocas logopedas neonatales que existen en Asturias. Para conseguir esta formación, no hay másteres, sino cursos y mucho trabajo individual. "Mientras que en Estados Unidos, cada bebé que nace tiene asignado un logopeda, en España no estamos en la UCIs neonatales. El trabajo de alimentación lo llevan las enfermeras con todas las cosas que tienen que controlar...", indicó. Pérez hizo referencia a un estudio que dice que el 55% de los niños prematuros sufren disfagia cuando ya están en sus casas. "Esto si no lo tratamos de forma precoz, estaremos generando dificultades que en su momento serán muy importantes. Además, con nuestra intervención estamos ahorrando dinero a la larga a la Administración y preocupaciones a las familias", insistió. Para ello, no obstante, hace falta "mucha formación"; no sirve solo con tener el título de logopeda.

La presidenta de Alpa, Cristina Vega, fue la encargada de poner el broche final al acto, lanzando una crítica al Principado. "El fin, desde nuestra creación, ha sido siempre crear un colegio profesional. En 2020 se votó a favor de constituirlo, pero la Administración no ha parado de ponernos trabas. Una detrás de otra. La última, este pasado febrero, con una subsanación de errores", sentenció.