El secreto del lugar más frío de España, situado en los Picos de Europa y donde los termómetros caen a 30 bajo cero

Para comprender el frío que hace en Vega de Liordes, en los Picos de Europa, basta con escuchar esta gélida anécdota de Miguel Iglesias (La Felguera, 34 años), meteorólogo de Noromet. “Una vez, en otoño, me acerqué allí a comprobar los medidores. Tenía los pantalones húmedos por la nieve y se me quedaron hechos cartón en cuanto llegué a Liordes. Estábamos a diez grados bajo cero, ¡18 grados menos que unos kilómetros más arriba!”. La Vega de Liordes tiene el récord de la temperatura más baja registrada en España: 35.8 grados bajo cero. El pasado domingo batió otra marca: la temperatura más baja en un mes de marzo en España, con 30,4 grados bajo cero. Hasta ahora, el gélido honor lo tenía la estación catalana de Clot del Tuc de la Llança, con 26,9 grados bajo cero.

Miguel Iglesias forma parte del equipo de Noromet, la asociación que ha instalado en esa zona de los Picos de Europa una estación meteorológica. Es uno de los cinco asturianos que integran el equipo de este colectivo que monitorea una red de estaciones por toda España y que nació en el noroeste peninsular.

¿Qué ocurre en la Vega de Liordes para justificar una caída tan abrupta del termómetro casi a las puertas de la primavera? Enclavada en la cara sur del Macizo Central de los Picos de Europa, a apenas 3,5 kilómetros del asturiano Pico Tesorero, en la estación meteorológica de Vega de Liordes acontece un peculiar fenómeno conocido como piscina de aire frío. Lo explica Miguel: “Son depresiones del terreno en las que se producen bajadas bestiales de temperatura, actúan como neveras naturales”.

Sin embargo, para que se produzca un desplome tan pronunciado de la temperatura han de darse una serie de condiciones concretas. “Noches largas, despejadas, viento en calma y suelo nevado”, enumera Iglesias, que también sabe explicar por qué el récord se batió al despuntar el alba, a las 7.40 de la mañana: “El amanecer es el momento más gélido porque aflora el frío acumulado durante toda la noche”. De ahí que Noromet registrase a las 9 de la mañana del 7 de enero de 2021, también en Vega de Liordes, el momento de mayor frío de la historia de nuestro país: 35,8 grados bajo cero.

Las mediciones practicadas por Noromet, no obstante, no entran en el registro que establece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no reconoce los diversos récords pulverizados en Vega de Liordes. La Aemet argumenta que no se dan una serie de condiciones específicas que, según argumenta Iglesias, son “imposibles de cumplir, sobre todo por la nieve”. Si la propia Aemet no se desplaza a los Picos de Europa a explorar la zona es, expone el meteorólogo asturiano, por falta de recursos económicos: “No van porque tienen muchos problemas de dinero; están desapareciendo muchos observatorios, falta financiación”.

Ante la falta de dotación presupuestaria del ente público, surgen iniciativas como Noromet. Nacida al calor de un foro del internet incipiente, un grupo de 10 apasionados por la meteorología se lanzaron a montar esta asociación hace ya más de una década. Si bien en la actualidad está engrosada por unos 100 socios, el grupo de trabajo sigue conformado por ese núcleo original de una decena, de los que la mitad son del Principado: aparte del propio Miguel Iglesias, José Luis Acuña, Héctor García, Adrián Rodríguez y Ángel Argüelles. Un poco de rasca no amilana a un asturiano, ni siquiera en el valle más frío de España.