Cogersa y los concejos se alían ante la "crisis de los contenedores"

Cogersa y los ayuntamientos han tomado medidas para reforzar la recogida de basura en aquellos concejos que cuentan con contenedores soterrados, después de que la empresa responsable del servicio, Vareser, aduciese razones de seguridad para suspenderlo.

Entre otras medidas, se colocaron contenedores de superficie en Gijón y en otros concejos de Asturias, como San Martín del Rey Aurelio, como manera de reforzar el servicio, con el objetivo de contrarrestar el impacto de la decisión tomada por Vareser. Además, el consorcio ya dispuso el fin de semana de dos camiones para realizar labores de recogida de residuos en la zona central de Asturias.

La viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí, aseguró que si Vareser no retoma el servicio de recogida antes del viernes se recurrirá a "la rescisión del contrato y tendrá consecuencias tanto económicas como administrativas para la concesionaria". Destacó que "se ha tensionado todo el sistema de recogida de residuos en todos los municipios que tienen ese sistema". Roqueñí no fijó plazos en caso de que se tuviese que acudir a un nuevo contrato ya que, manifestó, "dependerá del desenlace" con la concesionaria ya que su "respuesta será clave para los próximos pasos", que "no serán fáciles ni rápidos tampoco". Vareser sostiene que se han producido accidentes laborales por ese tipo de contenedores, concretamente en Gijón y El Entrego. No obstante, ese modelo de contenedor existe en numerosos concejos en los que no se han producido reclamaciones por seguridad.