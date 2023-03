Tomé abre la precampaña con apoyo de una plataforma en un acto que Podemos ignora

Covadonga Tomé arrancará su precampaña autonómica en Gijón el próximo sábado con un acto que la dirección autonómica de Podemos desconoce de forma oficial. Esa falta de coordinación y comunicación, que tiene como epicentro la expulsión y sanción a varios integrantes del equipo de la candidata, ha desembocado en que el pistoletazo de salida a la carrera electora corra a cargo de una plataforma de apoyo que juega con el nombre de la pediatra "Tomémos Asturies". El cartel del acto, que anuncia a Covadonga Tomé como candidata de Podemos, muestra dos corazones, que es uno de los símbolos del partido morado.

La precampaña de Covadonga Tomé no podía esperar más. "A menos de tres meses de las elecciones, éste será el primer acto público de la candidatura asturiana de Podemos", destacan los organizadores, después de que en los últimos días el exsecretario general Daniel Ripa y el médico Jorge Fernández, expulsado y suspendido de militancia, respectivamente, hubieran denunciado el silenciamiento de la candidata y cabeza de lista en todas las redes de Podemos Asturies.

"Es la hora de hacer campaña, de tejer lazos con la sociedad civil y de construir un futuro para Asturias", proclama el Conceyu Cívicu de apoyo a Covadonga Tomé.

La dirección regional de Podemos, que comunicó este martes que no se pronunciará sobre el conflicto interno hasta que haya novedades, se limitó a confirmar ayer que no tiene conocimiento del acto anunciado en Gijón, más allá del cartel que ha circulado por las redes en las últimas horas. Es decir, el estreno de la precampaña no ha sido coordinado entre el partido y la candidata.

La última reunión entre ambas partes fue hace un mes. Desde entonces no ha habido ningún acercamiento, más bien todo lo contrario, después de que la Comisión de Garantías Democráticas estatal acordase la pasada semana la expulsión de Daniel Ripa y Andrés Vilanova (Ron) y la suspensión de militancia de Jorge Fernández, que había sido elegido para ir en el cuarto puesto de la lista autonómica.

Los promotores de la plataforma de apoyo "Tomémos Asturies" pretenden seguir el ejemplo de Corbyn y su movimiento "Momentum" en el seno del Partido Laborista británico. Se trata de un espacio de proyección tanto ideológica como electoral "para incorporar a la sociedad civil en el cambio político de Asturias".

En el acto, que tendrá lugar en el salón de actos de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), en La Calzada (Gijón), intervendrán los tres primeros integrantes de la candidatura autonómica, Covadonga Tomé, Xune Elipe y Laura Tuero. También están previstas mesas de diálogo. El cartel del acto, donde salen los tres candidatos ha sido realizado por la ilustradora aragonesa Eva Cortés.