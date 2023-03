El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Langreo ha condenado a un hombre por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género gracias a la denuncia que cinco amigas de la víctima interpusieron en la comisaría al conocer las agresiones que sufría a través de un grupo de WhatsApp y ante la negativa de la mujer a denunciar.

El juez ha impuesto al acusado, de 46 años, una pena de 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio en un radio de 200 metros durante ocho meses por el delito de malos tratos, así como ocho meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, refleja el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía y la defensa en el juicio rápido que tuvo lugar el pasado lunes y ya es firme después de que las partes confirmaron al juez su decisión de no recurrirla.

El acusado admitió en el juicio que mantenía una relación sentimental con la víctima desde el mes de agosto de 2022 siendo frecuentes las discusiones y las situaciones en las que él “la menospreciaba”, a pesar de que ella “negaba la evidencia”, señala la resolución.

La víctima, sin embargo, relataba a sus amigas a través de un grupo de WhatsApp los incidentes que tenía con el acusado y, en octubre de 2022, les remitió unas fotografías de una agresión que acababa de sufrir y en las que se apreciaba cómo la mujer presentaba varios golpes en la cara.

En ese momento, las amigas decidieron acudir a la Comisaría de la Policía de Langreo para exponer los hechos al comprobar que la víctima no sólo no quería denunciar a su pareja sentimental, sino que incluso no había acudido a centro sanitario alguno para ser atendida de los hematomas que presentaba a consecuencia de la agresión.

El juez ha hecho constar expresamente en la sentencia que la resolución servirá para que la víctima pueda obtener los beneficios de la orden de protección frente a su agresor.

En declaraciones a EFE, la fiscal delegada de Violencia de Género de Asturias, María Eugenia Prendes, ha incidido en la importancia de que el entorno de las mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar que, como ha ocurrido en este caso, conocen la situación que están sufriendo lo pongan en conocimiento de la Fiscalía para sacar a la luz las “bolsas de violencia ocultas”.