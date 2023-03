División en el comité de empresa del ERA ante el plan de vacaciones: "Lo nunca visto"

Las aguas bajan revueltas en el comité de empresa del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos) en Asturias. Una parte de los sindicatos han mantenido esta mañana una reunión con la gerente del servicio público –dependiente de la Consejería de Derechos Sociales–, Ana Suárez Guerra, para abordar el plan de cobertura de plazas en vacaciones pese a que la mayoría del comité había decidido no acudir a la misma y convocar para este viernes una protesta en Oviedo al no estar de acuerdo con los términos planteados.

Pero al final, según denuncia CSIF, el encuentro se ha producido al asistir al mismo UGT –que rechazó la decisión del comité de no acudir a la reunión–, CSI, USIPA y SATSE. «Es lo nunca visto», critican en el sindicato, segundo mayoritario en votos e igualado en delegados (5) con CSI y CC OO. «Nos hemos enterado por casualidad de que la reunión seguía en pie y acudimos al ERA y nos encontramos todos esos ‘tramposos’, sentados con la gerencia», explica la delegada Belén Ordiz. «La gerente nos dijo que era el comité y que había quorum, pero dejamos claro que se estaba vulnerando un órgano colegiado».

Ante la negativa de las delegadas de CSIF a reconocer la reunión, les invitaron a sumarse o a irse para dejar avanzar. «La gerente nos advirtió airadamente que o nos sentábamos o nos callábamos, y si no avisaba a seguridad para que nos sacaran. Lo nunca visto», lamenta Ordiz. «CSIF dejó claro que no se vende y que allí no estaba el comité de empresa sino los cuatro sindicatos palmeros de la gerente. Nos fuimos alucinaos, no solo por el trato sino porque el resto de sindicatos se ponen de su lado».

Los sindicatos críticos mantienen la convocatoria de protesta para este viernes (11.45 horas delante del EASMU, edificio de servicios múltiples) en Oviedo en contra del plan de vacaciones que tiene el ERA. Las quejas se centran en que lo previsto «pisotea» el convenio actual, que la cifra prevista de contrataciones es «insuficiente» y que será en categoría de fijo discontinuo sin unas normas claras de reparto de turnos y coberturas.

En el ERA advierten de que «se contratará a plantilla fija para dar cobertura a las ausencias por vacaciones. Eso, muy lejos de ser una desventaja, es una gran mejora y una estabilidad en el empleo». Según el servicio, de una plantilla de aproximadamente 1.800 efectivos se ha pasado en esta legislatura a 2.300, «lo que supone un incremento del 28 por ciento. Salto cualitativo más que relevante porque permite mejorar la calidad del empleo y por tanto redunda en mejora en la atención a personas residentes».

En los sindicatos críticos con la gerencia lamentan la división generada en el comité, «ahora que íbamos a hacer una gran protesta con una alta participación de gente de toda Asturias. Por supuesto así lo haremos».