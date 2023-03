La dulce apuesta salió bien

Inés Trabanco Álvarez habla con pasión y optimismo sobre el oficio que ejerce, el de pastelera y repostera, en su obrador abierto en el entorno de la casa familiar en Pinzales, en la parroquia de Cenero, en Gijón. Tal parece que el destino ya había determinado que el trabajo le iba a dar, además de fama, muchas satisfacciones. No llegó a finalizar la carrera de ingeniero técnico industrial químico pues, tras casarse, su marido fue destinado a Castro Urdiales. Allí, mientras ya empezaba a interesarse por el mundo de la repostería, con el que ya había entrado en contacto a través de su madre, gran aficionada a ello, trabajó antes como conductora de autobús hasta quedar embarazada de su primer hijo, Enzo.

"Un día mi madre hizo una tarta de fondant y enseguida me empecé a interesar por ello. En Castro Urdiales, durante mi tiempo libre, empecé a hacer cursos de todo tipo sobre el mundo de la repostería y, en él, especialmente las tartas. Cuando Enzo tenía un año volvimos de nuevo a Pinzales. Ya entonces empecé a tener claro que quería dedicarme profesionalmente a esto por lo que me marché a Barcelona a hacer un máster de repostería creativa para poder abrir mi negocio. En ese tiempo nació también ni segunda hija, Noa", recuerda.

Cuando comunicó a su familia y amigos que quería abrir su obrador en Pinzales, "me decían que cómo se me ocurría, dónde vas a poner nada. Pero yo lo tenía claro, ¿qué iba a alquilar un local en Gijón y trabajar para pagar el alquiler? No. Además, vivir en el pueblo te da una calidad de vida tremenda, mis hijos van aquí a la escuela y estamos encantados", explica.

Dicho y hecho. "Le encargamos la obra a un arquitecto aprovechando el espacio que ocupaban tres casetas destinadas a guardar las patatas y los aperos de mi padre, además de lo que fue el gallinero", recuerda. En aquel tiempo falleció una vecina que vivía frente por frente a la casa de sus padres, y compraron la vivienda. "Tengo la casa a menos de un minuto del trabajo", dice sonriendo. Porque además de hablar con pasión de su trabajo, es Inés una mujer risueña y que disfruta con lo que hace, lo que se transmite a sus elaboraciones.

En 2018 nació su empresa, Dulce Trastín, especializada, entre otros productos, en tartas: "Yo no utilizo las buttercreams americanas, no me gustan, resulta muy empalagoso, prefiero utilizar productos de aquí".

Hace tartas de todo tipo y para todas las ocasiones: cumpleaños, bodas, comuniones, actos de empresa, y también está especializada en mesas dulces para bodas y comuniones, sin olvidar sus cestas personalizadas, todo por encargo. Su fama, tanto por la calidad de su producto como por su capacidad creativa, le llegó pronto a través de las redes sociales y su página web. "La página nos posicionó muy bien en redes y la gente nos empezó a conocer pronto a través de internet", señala.

También destaca que "también es muy importante el boca a boca". El volumen de demanda que tiene hizo que pronto creara un puesto de trabajo. "Estuvo conmigo Paula Núñez unos tres años. Tras irse se ha incorporado hace casi un año Alba Vena Castaño".

También ha incorporado productos de repostería tradicional como su milhojas, cuyo hojaldre hace a mano, además de troncos de diversos tipos, sin olvidar su tarta de queso o las tartaletas de dulce de leche y los brownies.

Al tiempo que elabora, no deja de seguir realizando cursos además de conciliar "Yo me fijo mis horarios. Muchas veces tengo trabajo por las tardes, pero puedo parar, hacer lo que tenga que hacer con los críos, y luego seguir", dice. En cuanto a vivir y trabajar en el medio rural asegura que es posible. "Al menos en mi trabajo digo que sí, totalmente; en otros, no sé", sentencia.