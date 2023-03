Nuevas quejas por impagos del turno de oficio: deben a los abogados ya tres meses

Nuevos retrasos en el pago de las asistencias de los letrados adscritos al turno de oficio, el servicio de justicia gratuita para las personas que no pueden pagarse un abogado. Los letrados aseguran que llevan sin cobrar desde el pasado mes de diciembre, con lo que llevan acumulados ya tres meses de impagos. "Sea poco o mucho, supone un trastorno, porque es un trabajo que hemos hecho y no se nos paga", aseguraba este miércoles una afectada, molesta por los continuos retrasos.

Y es que es la segunda vez en poco meses que ocurre lo mismo. Entre los meses de diciembre y enero se pagaron a los letrados las retribuciones correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, en algunos casos con tres meses de retraso. A finales de año, el motivo de los retrasos fue que el Gobierno había presupuestado seis millones de euros para el pago del turno de oficio y se quedaron cortos debido al incremento de los expedientes, por lo que fue necesario tramitar una ampliación de crédito de 2,6 millones para hacer frente a ese incremento del gasto.

Los abogados claman por volver al sistema anterior de pago, en el que cobraban al mes siguiente de haber realizado las asistencias, y no como ahora, cada tres meses. "Para asesorar y defender a las personas que pasan a disposición judicial tenemos que desplazarnos e incurrimos en gastos de todo tipo que hay que adelantar. Tenemos el despacho abierto con los consiguientes gastos y no hay razón para que se nos adeuden esas cantidades. No estamos pidiendo algo que no nos corresponda", añadió la misma letrada.

Un portavoz de la Consejería de Presidencia, que es la que paga a los letrados a través de las entidades colegiales, indicó que este nuevo retraso se debe al cambio de ejercicio, ocurre todos los años, y los Colegios Profesionales están informados".

Por otro lado indicó que "las justificaciones de los colegios correspondientes al mes de diciembre se enviaron al Principado en el mes de enero, que es un periodo en el que el Presupuesto aún está cerrado. El Presupuesto se abrió a finales de febrero y ya se están tramitando los pagos de esos tres meses juntos –de diciembre a febrero–, que se abonarán a finales de marzo".

Actualización

El Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados respecto al turno de oficio y aprobó el mes pasado un actualización de las cuantías de las retribuciones que conlleva un incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022 del 2,5 por ciento, conforme al porcentaje de aumento aprobado para el personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias.

No obstante, los letrados consideran necesario el cobro de un plus por disponibilidad, independientemente de si asisten a alguien o no, ya que deben estar de guardia las 24 horas, lo que les limita para realizar otros servicios. Hace unas semanas también trascendieron retrasos en la asistencia de víctimas de agresiones sexuales, aunque la Dirección General de Igualdad los niega.