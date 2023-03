Toda la plantilla del ERA en bloque, llamada a movilizarse por la falta de personal para cubrir vacaciones

Toda la plantilla del ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) –dependiente de la Consejería de Derechos Sociales– está llamada a movilizarse este mismo viernes en Oviedo (11.45 horas, delante del edificio de servicios múltiples de Llamaquique) para protestar por la falta de personal para cubrir las vacaciones. Y también para denunciar el «hartazgo» de los trabajadores por las «promesas incumplidas» de la gerencia. Aspiran a una gran movilización, que no será la última, dicen, en la línea de las protagonizadas por los trabajadores de la sanidad.

El comité de empresa del ERA en bloque encabezará la protesta pese a la división escenificada este jueves cuando una parte del mismo acudió a reunirse con la gerente, Ana Suárez Guerra, para conocer su plan de cobertura de vacaciones pese a que anteriormente se había votado no acudir. Esto generó cierto malestar en CSIF, cuyas delegadas se plantaron en la reunión al enterarse «por casualidad» de que UGT, CSI, USIPA y SATSE estaban con Suárez Guerra. La delegada Belén Ordiz llamó «tramposos» a los delegados presentes y advirtió de que no podía considerarse una reunión con el comité, porque si no «se vulneraría la decisión de un órgano colegiado».

Reunión a título sindical

El comité cuenta con 23 delegados y está encabezado por CSI con 5 delegados, los mismos que tienen CSIF y CC OO; UGT cuenta con 4, con 2 el SAE y con uno USIPA y el SATSE. Pese a la tensión, la convocatoria de la protesta sigue adelante y con todo el comité unido, tal y como confirmó Jessica Fuentes, delegada de UGT y presente en la reunión. «Quedó claro que asistimos a título de cada sección sindical y la gerencia entendió que así era y que no éramos el comité», explicó.

En el encuentro con Ana Suárez Guerra, se transmitió a esta el malestar con los planes para la cobertura vacacional y se le pidió que retirase la información que sobre tal asunto ha transmitido ya a algunas residencias. «Manifestamos nuestra oposición y descacuero de cómo está planteado. La gerente tomó nota y así quedó. No se habló de la movilización que por supuesto mantenemos convocada, al igual que seguiremos reuniéndonos siempre que haga falta», añadió Jessica Fuentes.

La intención de la gerencia es cubrir 111 plazas vacacantes desde abril con jornada normal (tres turnos) y en junio contratar 222 fijos periódicos, además de realizar más en octubre aún por determinar. El problema radica, según los sindicatos, en que las cifras son insuficientes. «Primero se nos dijo que los fijos discontinuos serían para cubrir vacaciones y el resto de plazas se cubriría con aumento de plantilla. Ahora también que los nuevos darán vacaciones. Entonces eso es suficiente y no se atiende a necesidades personal ni de usuarios», señalan.