"No desconvocaremos, aunque no comamos", avisan los secretarios judiciales en huelga

Unos dos mil letrados de la Administración de Justicia acudieron ayer a manifestarse a Madrid contra el Ministerio de Pilar Llop por "torpedear la negociación" y no cumplir los acuerdo alcanzados en abril del año pasado. Llegaron de los cuatro puntos cardinales, para manifestarse bajo el lema "Por Dignidad. Por Justicia y Por Igualdad". También acudieron una veintena de letrados de Asturias, a bordo de un microbús y vehículos particulares. En medio de un ambiente pacífico y festivo, los letrados recorrieron varias calles madrileñas exigiendo a Justicia que deje de marear la perdiz y les dé lo que les corresponde por las funciones que asumieron en 2009.

Las amenazas del número 2 de Justicia –el secretario de Estado Tontxu Rodríguez–, en el sentido de que iba a hacer pasar hambre a los secretarios y que parte de sus funciones las podrían desempeñar otros funcionarios judiciales, no parecen haberles amedrentado. "No desconvocaremos, aunque no comamos", llegaron a decir este jueves entre cánticos.

"Estamos muy satisfechos, ha sido una manifestación masiva, un auténtico éxito", aseguró el secretario Óscar Rodríguez Mellado, de un juzgado de instrucción gijonés. "Lo que tiene que hacer ahora el Ministerio es sentarse y llegar a un acuerdo. Lo que estamos pidiendo no es un aumento de sueldo, sino una adecuación salarial. Pero el Ministerio no está negociando, han insultado al cuerpo de secretarios que siempre hemos estado dispuestos a poner nuestro esfuerzo por el buen funcionamiento de la Justicia. Exigimos que se cumplan los acuerdo de abril", indicó Rodríguez.

Cambio de negociadores

Los letrados quieren sustituir a los dos interlocutores actuales del Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y el secretario general para la Innovación y Calidad, Manuel Olmedo, los número 2 y 3, por la propia ministra Pilar Llop o algún miembro del Gobierno con poder o influencia para desatascar la situación.

Los huelguistas consideran que no piden nada fuera de lugar, cobrar el 85 por ciento de lo que perciben jueces y magistrados, en atención a la importancia de las funciones que desempeñan desde 2009 sin que hayan visto incrementadas sus retribuciones en la misma medida. Eso sí, desmienten la última afirmación del Ministerio, que quieran una subida de 1.100 euros.

Para Tonxtu Rodríguez, exalcalde de Barakaldo, prepararon toda una retahíla de eslogans, desde "No somos golpistas, somos juristas" a "Tontxu, dimisión, sácate una oposición". También hubo para la ministra: "Mira Pilar, no vamos a parar".