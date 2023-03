Isa y Adriana se pican con la mina

Todo esto empezó con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, haciendo chanza sobre la pretensión de Pedro Sánchez Pérez-Castejón de "imponer por ley la paridad". La presidenta revolvió eso con la ley trans y propuso en broma cambiar de sexo a dos de sus consejeros para mantener su gobierno sin incumplir la norma: en vez de dos enriques, Enrique Ossorio Crespo, vicepresidente, y Enrique López López, consejero de Justicia, pasaría a tener dos Enriquetas... Et voilà. Cuando decidió hablar en serio, la cosa fue a peor. En el fragor del debate feminista por el 8M, Ayuso le dijo en la Asamblea al socialista Juan Lobato Gandarias que "las mujeres tienen que estar cada vez en más órdenes de la vida", pero que ella no tiene "por qué imponer la paridad", y aquí se deslizó hacia una oleada de críticas en Twitter. Añadió, dando hacia atrás a la manivela de la máquina del tiempo, que "yo no quiero ni picar en la mina, ni pescar, ni poner ladrillos, así que defiendo y doy las gracias a los hombres que lo hacen". En la catarata de reacciones no podía faltar la diputada Adriana Lastra Fernández, que tal vez porque lo de las mineras le llegó al alma asturiana escribió que a Ayuso "se le nota bastante no sólo el machismo, también y sobre todo el clasismo. Como si ser minera, marinera o trabajar en la construcción fuese un demérito, algo inferior". En fin, lo dice ella, "lo de siempre".