La ley demográfica recibe el aval del Gobierno a tres semanas del cierre de la legislatura: "No es sólo un gesto"

“No es sólo un gesto”, ha tenido que aclarar el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, antes de volver a enfatizar que la aprobación del proyecto de ley de reto demográfico este viernes en el Consejo de Gobierno deja “el grueso del trabajo hecho, salvo que el próximo Ejecutivo decida lo contrario”. El texto recibió el visto bueno gubernamental a apenas tres semanas del cierre de la legislatura en la Junta y, como era sabido, sin tiempo para ser tramitado en este mandato. En lo formal, admite Cofiño, el reglamento de la cámara obligará en todo caso a reiniciar el trámite parlamentario en el próximo ciclo, “pero no desde el origen”. Queda dicho que el trabajo está hecho en su base con una norma que sigue la senda marcada por la comisión sobre el reto que ocupó buena parte de la legislatura en la Junta, dice el Vicepresidente, y que apuntala la misma estrategia que ha seguido en esta materia el Principado “pero con un planteamiento más amplio y ambicioso, dotar de un marco jurídico adecuado y estable a todas las actuaciones dirigidas a encarar el desafío demográfico con una perspectiva a medio y largo plazo”.

Cofiño se ha esforzado mucho este viernes anticiparse a las críticas por otra parte muy formuladas en las últimas semanas repitiendo que cuando el presidente, Adrián Barbón, anunció la ley hace un año “ya se dijo que seguramente no daría tiempo a su debate parlamentario”, pero que no es este “un esfuerzo baldío”. Los 81 artículos de la ley buscan, dice, “marcar orientaciones generales y específicas en lo relativo a la atención de la población del Principado, a sus necesidades y aspiraciones”. Como es sabido, anticipa una clasificación que no concreta de municipios en cuatro categorías –demográficamente dinámicos, inestables, en crisis demográfica y en riesgo de despoblamiento–, consagra la posibilidad de una fiscalidad diferenciada en función del lugar de residencia o de la pertenencia a “determinados grupos sociales o colectivos” y además de anunciar sin concretarla una “estrategia de apoyo a asturianos en el exterior que proyecten regresar” plantea “otorgar prioridad a las mujeres en los requisitos de acceso a ayudas y subvenciones en concejos con especiales dificultades demográficas”. Habla además de la creación de “casas amigas y bebetecas” en ámbitos rurales y propone una nueva arquitectura normativa e institucional.

En este ámbito, Cofiño ha defendido esta mañana una vez más al Comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, de las reiteradas críticas por inoperancia que ha recibido de la oposición parlamentaria. El vicepresidente ha vuelto a recordar que nació “sin estructura de gestión”, como un elemento “de revulsivo, de análisis y coordinación entre administraciones”. Eso, dijo, “no se ha entendido o no se ha querido entender”, y sobre la posibilidad de reproducirla en la próxima legislatura sólo anticipó que decidirá el próximo Gobierno, aunque la ley aprobada esta mañana incluye entre sus previsiones toda una “arquitectura institucional” en torno al reto demográfico. Como ya era sabido, el texto prevé una “comisión gubernamental” pensada como un órgano “de asesoramiento, apoyo y coordinación” de la Administración autonómica en el que estarían representadas todas las consejerías con un vocal por cada una con rango de director general. La enumeración muy sintética de sus funciones incluiría el análisis “de la evolución de la demografía regional”, el impulso y coordinación de las actuaciones del Principado en esta materia o la formulación de “recomendaciones relativas a acciones, proyectos y medidas orientadas a la mejora de la situación demográfica”.

El entramado institucional de nueva creación previsto en la norma no se detiene ahí. Esta nueva estructura compartiría espacio y funciones con su correlato en el exterior del organigrama gubernamental. Hacia afuera, y con representación “al menos de organizaciones empresariales, sindicales, del movimiento asociativo y la Universidad de Oviedo”, se añadiría un observatorio y consejo social para el reto demográfico en el que pidieron estar también los ayuntamientos y estarán, ha garantizado esta mañana el Vicepresidente.

En este ámbito, mientras tanto, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica hoy la convocatoria de las ayudas para la conciliación de la vida personal y laboral que ofrece 1.500 euros por hijo menor de cuatro años a familias con una renta inferior a 45.000 euros y residentes en municipios sin escuela pública infantil o que se hayan quedado sin plaza en estos centros. El plazo de solicitud, de manera presencial o telemática, se abre mañana y se extenderá hasta el 15 de septiembre. El proyecto compromete una inversión total de cuatro millones de euros dentro de una movilización de recursos vinculada al reto demográfico en el presupuesto de este año que la consejera portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, ha cifrado esta mañana en 86 millones de euros.