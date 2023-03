Ángel García González (Cepi), fue elegido Alcalde de Siero en 2015, al encabezar la candidatura del PSOE, la lista más votada en las elecciones municipales, y lograr siete concejales. En 2019 fue reelegido Alcalde tras encabezar de nuevo la candidatura socialista, que logró doce concejales.

–Finaliza el mandato y resulta inevitable hacer balance. ¿Cuáles han sido las debilidades y fortalezas en estos años?

–La mayor debilidad ha sido el Covid. Ha supuesto un reto que nos ha exigido a todos mucho y nos ha desgastado, con incertidumbre y tensión. La gran fortaleza ha sido superar de una manera satisfactoria el Covid. Nos recuperamos bastante rápido y con fuerza.

–¿Y en el plano económico?

–También hemos logrado que el Ayuntamiento esté en la mejor situación de toda la Democracia, en número de empresas, habitantes, presupuesto, afiliación a la seguridad social, ejecución de inversiones, transformación y relevancia política. Hemos puesto a Siero en el lugar que le corresponde dentro de Asturias.

–Siero es una de las grandes locomotoras de Asturias. ¿Qué planes tiene para que siga siéndolo?

–El primer plan es intentar es ganar las elecciones con mayoría absoluta para poder seguir imprimiendo esa fuerza, agilidad y transformación que estamos dando. La clave es trabajar con mucho esfuerzo. Priorizar la gestión, la atracción de inversiones, la creación de empleo y la generación de recursos. El equipo de gobierno va en la misma dirección de tener una estabilidad política e institucional que nos permita centrarnos en lo importante, alejándonos de debates que no resuelven los problemas ni mejoran la vida de los vecinos. No damos nada por hecho ni perdido. Mi lema es pelear por todo, no verte condicionado y salir del espacio de confort.

–En esa apuesta por la sostenibilidad que abandera, ¿cuáles son ahora las prioridades?

–Siero tiene que centrarse en el crecimiento sostenible que respete el medioambiente. Que cada vez que hagamos algo, del tipo que sea, tengamos presente el cuidado del medio junto a la lucha contra el cambio climático. Es tarea de todos. Las administraciones tenemos que dar ejemplo en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro margen de competencias. También queremos seguir mejorando nuestros espacios públicos para que sean más sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Algunas actuaciones son renovar la flota de vehículos; poner cargadores eléctricos en todo el municipio; aprovechar la tecnología para ahorrar recursos e implantar medidas de ahorro energético en nuestras instalaciones.

–¿Cómo valora el aspecto poblacional en las áreas rurales y urbanas?

–Tenemos una zona rural muy peculiar, una zona rural residencial, más que ganadera o agrícola. Es muy amplia y abarca zonas que antiguamente consideradas rurales. Habría que cambiar la denominación a "rural residencial". Estas zonas tienen un gran potencial por su ubicación, con buenos servicios, y bien comunicadas. Tratamos de que todas tengan saneamiento, caminos en la mejor situación, fibra, y calidad de vida. Hay un gran potencial, tenemos una presión fiscal muy competitiva y nuestra línea de trabajo es seguir dando los pasaos para que estas zonas sigan creciendo en población.

–¿Qué cualidades debe tener un alcalde para estar cercano a los vecinos?

–Trabajar muchas horas, escuchar mucho y estar dispuesto a sugerencias. Escuchar no solo a los que meten ruido, también a la mayoría silenciosa; patear mucho y contar con un equipo que llegue donde no llegas, redes sociales y presencia en reuniones y actos con mucha gente. Es necesario saber qué pasa en la calle, es esencial.