Ovidio Zapico: "No necesitamos AVE, ni planteamientos faraónicos"

"Tenemos una malla ferroviaria extraordinaria, que necesita conservación, impulso, reconstrucción y coordinación. Marcando como objetivo reducir dos tercios los tiempos de viaje actuales no necesitamos ningún AVE", señaló el coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, quien junto a su colega de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, y otros ocho dirigentes autonómicos y locales de la coalición, viajaron ayer en un tren de ancho métrico (antigua Feve) entre la localidad cántabra de Cabezón de la Sal y Llanes. Fue una hora y media de viaje para un recorrido de menos de 50 kilómetros. Un viaje en el que no hubo revisor, por lo que cualquier viajero pudo ir sin pagar billete, algo que ocurre habitualmente en esa línea de Feve, y en el que el tren tuvo que parar durante el recorrido unos minutos.

Ovidio Zapico señaló que la cornisa cantábrica se puede vertebrar "por completo" con la linea actual de Feve "si hay voluntad política para relanzarla". Pero "hay que ir a planteamientos racionales, que no sean faraónicos y que no supongan agresiones medioambientales", matizó. En su opinión, en la línea actual, en algunos tramos se pueden ejecutar mejoras integrales, duplicaciones de vía, acondicionamiento de algún gálibo y mejora de radios en alguna curvas. Traducido: "Hay margen para bajar dos tercios los tiempos actuales., ya que la velocidad media es de otro siglo, pues está en 39 kilómetros por hora, y se tardan dieciséis horas desde Ferrol a Bilbao", cuando se podría reducir "a cinco horas". Son, a su juicio tiempos de viaje "inasumibles"".

Zapico recomendó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que tome la iniciativa y que el próximo lunes, en la cumbre de presidentes del norte que se celebrará en Vitoria, defienda un modelo de ferrocarril. "Lo que tiene que hacer es decir que ya tenemos la infraestructura necesaria para vertebrar toda la cornisa cantábrica", aunque con las inversiones necesarias para su modernización y operatividad, porque, en la actualidad la línea está "muy mal". Zapico llamó también a dirigirse al Gobierno de Pedro Sánchez para que aborde una "reconstrucción" de las cercanías, que en el caso de Asturias.

"Hay que levantar la bandera del autonomismo. Nosotros no somos regionalistas, no levantamos la bandera del regionalismo, no levantamos la bandera de los símbolos, sí levantamos la bandera de las comunidades autónomas, sí levantamos la bandera del Estatuto de Autonomía, sí levantamos la bandera de que se pueda asumir en la parte asturiana las competencias en la materia en aquellos trayectos que son de exclusivo carácter autonómico, y en el interautonómico lo que hay que tener es coordinación, impulso político y voluntad de aunar esfuerzos", dijo.