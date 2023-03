Domingo primaveral en Asturias: terrazas a tope para disfrutar del sol y chaquetas en la playa para protegerse del viento

Fue un domingo de calor, pero más en el interior que en la costa, por eso los asturianos se acercaron a las playas con recato, es decir, dar más bien un paseo, disfrutar con el perro o hacer algo de deporte. Pero lo de tostarse sobre la arena en bañador y pegarse un chapuzón quedó solo para los más valientes y aquellos incondicionales durante todo el año, a los que les da lo mismo que llueva o truene, nieve o haga sol para disfrutar del Cantábrico.

Fueron legión los que se echaron a la calle a disfrutar de las buenas temperaturas, sí, pero más bien en terrazas, paseos urbanos y rutas de montaña. La máxima de la jornada se registró en Pola de Lena, con unos nada desdeñables 24,7 grados, mientras que en Pajares se hicieron con la mínima del domingo, bastante alta para gusto de los esquiadores: 6,4 grados. Los termómetros se dispararon en general por encima de los 20 grados en toda la región, si bien en la costa se quedaron más cortos.

Todo debido al fuerte viento que sopló y que hizo que Asturias colara algunos registros entre los más destacados de España. En Leitariegos (Cangas del Narcea) se alcanzó la racha más fuerte de la jornada, 66 kilómetros por hora, mientras que el viento sopló con más intensidad de media en Cabo Busto. El fin de semana se ha despedido, además, con ausencia de precipitaciones –el País Vasco se llevó la peor parte– después de un sábado en el que llovió abundante en la región.

El viento será de nuevo protagonista para empezar la semana y este lunes la Agencia de Meteorología (Aemet) avisa de rachas muy fuertes, pero no en el Oriente. En el interior será más suave y del Sur. No obstante, esto no contribuirá a mantener las temperaturas, que bajarán algo de forma progresiva a lo largo de la semana. Los intervalos nubosos predominarán, con algunas lluvias, débiles este lunes y más habituales a partir del miércoles. Se prevé además un descenso de la cota de nieve, que se quedará a 1.400 metros. Se entra así en la última semana del invierno con un tiempo típico de estas fechas preprimaverales. La estación de las flores, de las alergias, de la jubilación de los abrigos, etc, entrará exactamente dentro de siete días, el próximo lunes 20 de marzo.