La lluvia apaga la ola de fuegos: indignación vecinal por los incendios provocados para generar pastos

La lluvia que comenzó a primera hora de la tarde terminó extinguiendo la práctica totalidad de los incendios que ardían en Asturias, y que llegaron a ser 52 este sábado, sobre todo en el Oriente de Asturias y los concejos del Aramo. Muchos ganaderos sin escrúpulos aprovecharon esta ola de calor para prender fuego a parcelas que querían regenerar para pastos. Es el caso del incendio que requirió más atención por parte de los servicios de extinción, el registrado entre Calabrez y Sardéu, en Ribadesella, que arrasó las laderas el Alto de Liendre. Allí se emplearon a lo largo del sábado hasta dos helicópteros de extinción, uno del SEPA y otro de la brif de Ruente, en Cantabria, además de efectivos de bomberos del SEPA de Llanes y Villaviciosa, bajo la supervisión del jefe de zona de Bomberos. En juego había 18 hectáreas de pino recién plantadas y otra plantación a punto de ser talada.

"Eran las diez de la noche y no había empezado. Ya por la mañana es cuando escuché los helicópteros, hasta ahora sin parar", aseguraba poco antes de la una de la tarde un vecino de la zona, Doro Candás Toyos. Las llamas arrasaron una zona que los vecinos llaman la Mofosa. "Yo ya he visto arder esa zona cuatro veces", aseguró. "Gastaron un montón de dinero en hacer un cortafuegos. La última quema controlada fue hace seis años", se quejó. La noche del viernes "hubo mucho viento del sur, desde luego saben cuándo prender". Y opinó que "el monte se cuida pastiando, y no quemando, que todo termina bajando a los ríos y contaminando".

Varios concejos del Oriente se vieron especialmente afectados, como Cangas de Onís, Piloña (donde hubo hasta nueve fuegos) y Llanes. En el centro de la región fue Morcín el más golpeado, con cinco fuegos, visibles desde Oviedo, y culpables de que a la capital llegase un intenso olor a humo.

Hasta la una y media de la tarde se habían registrado incendios en los siguientes concejos. en Aller, en La Maravilla (están trabajando Bomberos del parque de Mieres), Soto (para revisar) y Nembra; en Amieva, en Santillán y Coto de Angón, ambos para revisar; en Belmonte de Miranda, en Begega (están bomberos del parque de Grado y brif de Tineo); en Cabrales, en Arangas (para revisar); en Cangas de Onís, en una pared vertical del Parque Nacional de Picos de Europa entrando por Següenco (un helicóptero de Bomberos de Asturias con personal del parque de Villaviciosa), La Boria (revisar), Llerices (revisar) y Perlleces-Paroru (están trabajando bomberos de Cangas de Onís, Llanes y un helicóptero); en Cangas del Narcea, en Valleciello (activo) y Valmayor (revisar), controlados; en Caso, entre Foz y Bezanes (revisar) y Veneros (revisar), ambos controlados; en Grado, en Baselgas (activo sin peligro), Nalio (revisar, apagado) y Restiello (revisar); en Laviana, en Las Palomas (activo sin peligro, apagado), La Rebollada (humea sin peligro), Soto de Lorio (lo vigila la guardería, está activo entre peñas); en Lena, en Casorvida (están trabajando bomberos del parque de Mieres y la guardería de Medio Ambiente); en Llanera, Robledo (estabilizado, apagado); en Llanes, en Cara norte del Cuera, El Mazucu y Ardisana (activos sin peligro); en Morcín, en La Carbayosa, La Figar, Las Mazas, La Piñera (efectivos de bomberos del parque de Proaza y el guarda forestal), La Vara (revisar); en Onís, en Sirviella (revisar); en Oviedo, en Camales y Siones, apagados; en Parres, en Cofiño (activo) y Collia (revisar); en Piloña, en Cayón (revisar), Moñio, Espinaréu, Pesquerín, La Frecha, La Goleta (apagado), La Marea y La Matosa (revisar), Lozana (efectivos de Bomberos del parque de Piloña, apagado); en Ribadesella, en Calabrez-Sardéu (aquí trabajan el Jefe de Zona de Bomberos y efectivos de los parques de Llanes y Villaviciosa, un helicóptero de Bomberos de Asturias y Brif Ruente); en San Martin del Rey Aurelio, en Burganeo (revisar, apagado), Santa Bárbara (efectivos de bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio) y Sierra (activo sin peligro); en Somiedo, en Santullano (revisar, apagado); y en Tineo, en Cerecedo del Monte-Los Tornos.

Tras la lluvia, solo quedaba el incendio de Nembra, con efectivos de los parques de Proaza y La Morgal.