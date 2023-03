El diputado regional del PP Javier Brea denunció que el Gobierno de Barbón aún no ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el decreto de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) del 2023 cuando el período de esta convocatoria arrancó ya el pasado 1 de marzo y termina el próximo 31 de mayo. Según Brea, Asturias es una de las pocas comunidades donde aún no ha sido publicado el decreto y ,por tanto, en la que sus agricultores y ganaderos "juegan en desventaja por la incompetencia del Gobierno" al no poder acceder a las bases de esta convocatoria". Brea ha advertido además que la convocatoria de la PAC este año es nueva "y muy complicada de tramitar" al conllevar "más burocracia" y "una condicionalidad reforzada muy difícil de cumplir".