Tomé pide que «cese el ruido» en Podemos para las elecciones

La facción de Covadonga Tomé trata de apagar el fuego de la crisis interna de Podemos de cara a la cita electoral de mayo. La candidata a la Presidencia del Principado por la formación morada, enfrentada con la dirección regional del partido encabezada por el coordinador interino de Podemos Asturies, Rafael Palacios, y la portavoz del partido, Ana Taboada, aseguró ayer que «lo que pretendemos es que cese el ruido, que no se vuelva a hablar de Podemos sobre cuestiones internas que no interesan a nadie», y «empezar a hablar de ser una posibilidad de Gobierno para Asturies totalmente distinta de la que representa Adrián Barbón, que no nos gusta». El cruce de acusaciones entre ambos bandos ha sido habitual en el marco de la confección de la candidatura electoral y ha deteriorado el partido de forma importante a nivel interno. La candidata defendió propuestas en diferentes ámbitos «para vivir en una Asturies mejor, más feminista, más ecologista y más grande para todos y todas».

Tomé realizó esta declaración de intenciones en un acto celebrado en el salón de actos de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, donde prometió que su candidatura va a «dejarse la piel en esta campaña, con recursos propios, artesanales, poniendo lo que sea necesario». «Nadie nos va a poner trabas. No van a ser la merma de los recursos económicos ni la invisibilización lo que nos pare. Nos podría parar que la gente nos dejara de apoyar, pero eso se ve aquí que no está ocurriendo», advirtió la candidata de la formación morada. Precisamente, estuvieron arropando a la candidata Daniel Ripa, exsecretario general del partido en Asturias y diputado en la Junta, expulsado recientemente por la dirección y Jorge Fernández, el número cuatro de la lista electoral cuya afiliación ha sido suspendida durante medio año. En el acto también intervinieron Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo Xixón en el Ayuntamiento y número tres de la lista, quien recordó que la zona oeste de la ciudad es «la más contaminada de España» por el «repliegue» del Principado con Arcelor. Por su parte, el músico Xune Elipe, el numero dos de la lista, reivindicó la necesidad de oficializar el asturiano en la próxima legislatura: «Nuestra candidatura quiere desenmascarar el falso asturianismo».