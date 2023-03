"La variante de Pajares tiene una dimensión mundial", dice el Comisionado del Corredor Atlántico

José Antonio Sebastián (Valladolid, 1974) fue nombrado comisionado para el Corredor Atlántico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado 27 de enero. Es licenciado en Geografía y máster en Derecho y Gestión del Transporte y fue durante cinco años directivo en la desaparecida Feve. Ha dedicado los últimos 15 años de su vida al sector del transporte de mercancías por ferrocarril, tanto en el ámbito público como en el privado, y cuenta con amplia experiencia en el campo de la gestión de servicios de transporte, el desarrollo y compra de material rodante ferroviario y el desarrollo de sistemas de gestión de la seguridad. Asimismo, cuenta con una gran experiencia docente. Esta semana participó en Asturias en dos eventos, el lunes 6 en el Museo LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón en un encuentro organizado por el Ministerio, y el miércoles 8 en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en una jornada organizada por el periódico y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y patrocinada por Banco Sabadell. Estas son las principales ideas que expuso en las intervenciones y conversaciones que protagonizó en esos dos actos.

AVE Cantábrico.

«¿Lo aceptaría Europa? ¿Cuanto costaría? ¿En que año estaría? ¿En 2080? Hay que esperar al lunes al power point del Gobierno vasco».

«Fevemocho».

«Los trenes sí entraban por los túneles y no estaban construidos. Lo que pasa es que la incorporación de Feve a Renfe y Adif hace que el parámetro del gálibo sea distinto en la red ferroviaria de interés general, de la cual Feve estaba exenta, así que iba a ser un ‘tren cohete’, un tren pequeñito. Para no hacer eso se ha tenido que modificar la norma y así volver a hacer los mismos trenes de toda la vida que circulaban en Feve».

Corredor Atlántico.

«Es uno de los nueve corredores que componen la Red Transeuropea de Transportes, que la Unión Europea ha planificado como una malla de metro. Es la conexión de España, de Asturias con Europa. No hablamos solo de ferrocarril, aunque sea el ‘tema estrella’ del que todo el mundo quiere hablar, sino de una infraestructura multimodal de dimensión transeuropea, que conecta Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda, cuyo objetivo es prestar servicios a personas y mercancías. Es una estrategia de desarrollo logístico, que incluye ferrocarril, carretera, puertos, aeropuertos, terminales intermodales y conexión entre nodos urbanos».

Integrantes del eje Atlántico.

«En España incluye once comunidades autónomas (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias), aunque podría ampliarse a treces ya que se ha solicitado la incorporación de Cantabria y La Rioja. Según la última propuesta de ampliación, en su trayecto ferroviario incorpora más de 5.300 kilómetros, 1.533 de alta velocidad y 3.880 de ancho convencional. También suma 2.674 kilómetros de carreteras».

El peso del Corredor Atlántico.

«Las once comunidades autónomas incluidas en el Corredor suman un PIB de más de 778.000 millones de euros lo que supone el 63,7 por ciento del PIB de España, y una población de 31 millones de habitantes, el 65,4 por ciento de la población española».

Plan director del eje Atlántico.

«¿Por qué se pone octubre como fecha para su presentación? Las infraestructuras se adaptan a las necesidades y a los tiempos; están vivas. El Noroeste, por ejemplo, se incorporó al Corredor Atlántico en 2020. En estos momentos hay una tramitación en el Parlamento europeo para una nueva modificación de los corredores, que se votará en abril. El Gobierno de España no va a sacar un plan director cuando la Unión Europea, el Consejo y la Comisión van a modificar los recorridos. Vamos a dejar que nos digan qué es y qué no es Corredor Atlántico, y a partir de ahí, iniciar un diálogo con las comunidades autónomas, las asociaciones empresariales y la sociedad civil. El lema elegido por el Ministerio, el que nos hemos autoimpuesto, es ’Hacemos Corredor’, porque no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer entre todos. El Gobierno puede hacer la infraestructura, pero los servicios los tienen que poner las empresas».

Corredor Mediterráneo.

«Se dice que para el Gobierno de España el Corredor Mediterráneo es una apuesta mayor, más importante y con mayores recursos económicos que el Atlántico. Nada más lejos de la realidad. Este año, por primera vez, ‘empatamos’ con el Corredor Mediterráneo. La apuesta del Gobierno de España por los dos corredores es inequívoca e igual. Los Presupuestos Generales del Estado para este año incluyen para el Corredor Atlántico 1.648 millones y para el Mediterráneo 1.695 millones. Exactamente la misma cantidad, la misma apuesta, el mismo desarrollo. Vamos a desarrollar los dos corredores de una manera paralela. Segunda cuestión, fondos europeos de recuperación: 2.478 millones para invertir en el Corredor Atlántico, 2.414 para el Mediterráneo. Cincuenta por ciento, mismas cantidades, mismo apoyo, mismo desarrollo».

Inversiones.

«Todo el mundo está pidiendo celeridad, todo el mundo exige rapidez, plazos, concreciones, pero la realidad es que hace mucho tiempo que se está trabajando en el Corredor Atlántico. Nos falta didáctica y pedagogía: se está haciendo más de lo que la gente cree, pero no se explica bien. Ahora es mi función. El Corredor Atlántico no empieza con mi nombramiento, sino en 2003, cuando se incluyó en la Red Transeuropea de Transportes. Entonces se anunciaron 49.406 millones en inversiones en el Corredor Atlántico. En estos momentos ya se llevan ejecutados 33.325 millones. Desde el año 2013, cuando se incluye el Corredor Atlántico en los reglamentos europeos, se han invertido 10.000 millones, a 1.000 millones por año. Pero no estamos contentos con ello: al margen de posibles ampliaciones, nos queda por invertir nada más y nada menos que 16.080 millones, de los cuales 3.913 serán para renovación de infraestructuras y 12.168 para nuevas construcciones. Lo que se pretende con este ritmo inversor es que en 2030, 2031 o 2032 tengamos completada la red básica de infraestructuras, tal y como nos demandan los reglamentos europeos».

Obras en Asturias.

«Dentro de la red de alta velocidad estamos trabajando en la construcción de la variante de Pajares, con un gasto asumido hasta hoy de 3.900 millones de euros, cuya entrará en servicio está prevista para este año y para la que están reservados 46,7 millones. Para la adaptación a parámetros de interoperabilidad y seguridad, y ancho estándar del tramo León-La Robla (perteneciente a la línea de alta velocidad a Asturias) hay 75,6 millones. Estamos trabajando también en la renovación integral de las líneas que conectan Pola de Lena con Oviedo, Gijón y Avilés. El proyecto del tramo hasta Oviedo está en supervisión y supondrá una inversión de 108 millones. De esta manera, se conseguirá incrementar la capacidad en el tramo más saturado de la red asturiana, el Villabona-Lugo de Llanera. La inversión de Adif en Asturias asciende este año a 174,475 millones, a los que hay que añadir 151,9 millones para el plan de cercanías. Todo esto determina el compromiso del Gobierno con Asturias. Pero hay otras inversiones destacables, como las obras puente Nicolás Soria en Oviedo, por 2,4 millones de inversión; la rehabilitación y mejora de estaciones y apeaderos de la red ancho métrico; el soterramiento de Langreo, con 13,22 millones; o la supresión de la barrera ferroviaria y túnel de penetración en Gijón (plan de vías)».

El retraso de la Variante.

«Cuando se dice que la Variante llega con retraso hay que tener en cuenta que no es una obra de carácter español, sino que tiene una dimensión mundial: es el séptimo túnel ferroviario más largo del mundo. El túnel de San Gotardo, el más largo del mundo, por ejemplo, se inauguró con 12 años de retraso. La realidad es que a día de hoy la obra de la Variante está finalizada, está en los últimos trámites de validación por parte de las empresas ferroviarias para su empleo, y los trenes están haciendo las pruebas para su inauguración. De hecho en menos de un mes se dará la fecha exacta de la inauguración del túnel. ¿Muy esperado? Sí. ¿Muy necesario? Más. Pero estas obras se sabe cuándo empiezan, nunca cuando se acaban. No sabemos si habrá una pandemia, una guerra o miles de circunstancias que cambian el valor de las cosas. La intención del Gobierno con el túnel de Pajares, que ahorrará tiempo, costes, tarifas y precios, es duplicar el número de trenes de mercancías entre Asturias y Madrid, pasando de los 100 actuales a 200».

El ferrocarril del futuro.

«Entre los objetivos del Ministerio figuran mejorar las conexiones ferroviarias con los puertos y terminales del Corredor Atlántico; preparar la infraestructura para que puedan circular trenes de 740 metros, con puntos de cruzamiento de 750 metros, y con capacidad para trenes con 22,5 toneladas de carga por eje; implantar el ERTMS (sistema de gestión de tráfico europeo) para conectarnos con Europa; electrificar las líneas, y proceder a la implementación progresiva del ancho europeo estándar».

Autopistas ferroviarias.

«No son infraestructuras, son servicios. Lo que se presta es el servicio de transporte de semirremolques dentro de vagones. Estaremos encantados de recibir cualquier tipo de oferta, proyecto o necesidad que quieran trasladar tanto empresas como comunidades autónomas u otros estamentos para el desarrollo de autopistas ferroviarias en el Corredor Atlántico. No es cierto que no haya infraestructuras para desarrollar autopistas ferroviarias en el eje Atlántico, lo que se necesita es adecuarlas para la prestación del servicio».

Ayuda a las empresas.

«Desde la oficina del comisionado vamos a ayudar a solventar problemas empresariales para transportar mercancías por ferrocarril. Los pondremos (a los empresarios) en contacto con compañías ferroviarias, ya sean públicas o privadas. Queremos seguir ayudando a las empresas, con dinero siempre que sea posible, ya sea de fondos europeos o estatales, y sobre todo con asesoramiento y ayuda. Las empresas ya me están poniendo deberes; los asumo porque es mi función. No solo voy a ser el que va a velar por la construcción de las infraestructuras en tiempo y en plazo, sino que seré una persona didáctica y cercana. Cada vez que las empresas me necesiten aquí estaré».

Ecoincentivos.

«Para transportar mercancías, aparte de la infraestructura, hacen falta locomotoras, vagones, terminales logísticas… Por primera vez, gracias a los fondos de recuperación, el Gobierno de España ha destinado más de 445 millones a 122 proyectos de 73 empresas para ecosubvenciones no competitivas; o sea, que se han dado a todos los que cumplían los requisitos para incrementar la cuota global del ferrocarril. Un dinero dedicado a la mejora de accesos a terminales, la compra de locomotoras y vagones, la adecuación de trenes al sistema ERTMS, evitar el ruido de los vagones al paso por las ciudades… Entre el esfuerzo público y la inversión privada, supone una movilización dentro del programa ‘Mercancías 30’ de 1.256 millones. Además, por primera vez en la historia de España las empresas ferroviarias han tenido ecoincentivos, ayudas para el desarrollo de nuevos tráficos con sistemas eléctricos o alternativos: 75 millones, 25 al año, para empresas públicas y privadas».