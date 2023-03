Asturias cumplió con la gestión de los fondos Feder, pero a menor ritmo que la media

La gestión que hace Asturias de los fondos europeos se convertirá en un elemento de batalla entre socialistas y populares hasta las elecciones del próximo 28 de marzo. El primer caso de confrontación directa se produjo la pasada semana, cuando el alto funcionario de la Comisión Europea Nicola de Michelis, italiano y próximo al partido socialista, defendió la gestión asturiana de los recursos europeos, frente a las críticas del candidato del PP a la presidencia del Principado, el también alto funcionario europeo Diego Canga.

Canga ha expresado en varias ocasiones su convencimiento de que el gobierno asturiano no ha realizado todos los esfuerzos necesarios para tratar de captar fondos europeos. "No me refiero tanto a aquellos fondos que llegan sin necesidad de hacer nada, igual que si te quedaras sentado en el sofá de casa, como puedan ser los Fondos Feder u otros que se reparten territorialmente, sino a los que requieren presentar proyectos y competir", ha asegurado Canga en varias ocasiones.

Lo cierto es que el último informe sobre la gestión y tramitación de los fondos Feder, emitido por la Comisión Europea, admite que "Asturias está funcionando bien, en línea con el promedio de los programas españoles". No obstante, reconoce que los datos de tasa de ejecución estuvieron síncronamente por debajo de la media española. Concretamente, en 2021, "la tasa de implementación fue del 70,8% con una ejecución prevista para fines de 2021 del 84,6%". "Según los datos del 30 de septiembre de 2021, la tasa de ejecución española promedio fue del 85,2% y la tasa europea promedio fue del 108,1%", asegura el informe de la Comisión Europea. Finalmente, cerrado el programa para el periodo 2014-2020, la planificación de Asturias acabó alcanzando al 100 por ciento de los fondos inicialmente previstos (399 millones), si bien se decidió por una cuantía mayor (433 millones) y se gastó el 98% de la cantidad prevista, alcanzando los 393 millones.

De Michelis, que ha sido jefe de gabinete de la que fuera Comisaria de Política Regional, Corina Cretu, del espectro socialista. Diego Canga, también ejerció como jefe de gabinete del italiano Antonio Tajani, fundador de Forza Italia, que fue portavoz del gobierno de Berlusconi y vicepresidente del Partido Popular europeo.

De Michelis no dudó en defender la gestión asturiana de los fondos europeos con referencias indirectas a las declaraciones Canga. Aseguró que con su aval pretendía combatir así las críticas que "he leído" respecto a que "Asturias capta poco dinero de Europa".

Los informes de gestión de los fondos Feder detectaron que algunos ejes de acción contaban con más dificultades en Asturias, como el eje 4, que persigue "favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores", que terminó por acelerarse durante 2022. El eje 9, vinculado a la capacidad de respuesta ante el Covid, se encontraba con una ejecución del 51% a falta de un año para acabar el programa.