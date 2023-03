Así es el nuevo examen de la EBAU que probaron por sorpresa 150 alumnos asturianos: Dani Pedrosa, Ángel Nieto y el circuito de Cheste

Cerca de 150 alumnos asturianos vivieron un adelanto de la EBAU. Una clase por instituto, entre los cinco seleccionados para este proyecto piloto, vivieron la experiencia en primera persona de afrontar, por sorpresa, un examen, que además en este caso era novedoso. Alumnos de los institutos gijoneses Calderón de la Barca, Rosario de Acuña; del IES La Ería de Oviedo, del IES Isla de la Deva de Castrillón; y del IES de Lugones de Siero, fueron los elegidos dentro de una experiencia piloto en la que han participado doce comunidades autónomas, de 50 centros educativos, para conocer “las fortalezas y debilidades”, como explicó Lydia Espina -consejera de Educación del Principado de Asturias-, de un nuevo modelo de exámenes que se podrían aplicar en la prueba de acceso de la Universidad en 2024.

¿Y cuáles son las principales novedades?

“Son ejercicios diferentes, innovadores y aplicados a la vida real", comentan Rosa Díaz y Pablo Verdasco, dos alumnos del IES Calderón de la Barca, de Primero de Bachillerato, que se han enfrentado a las pruebas de Filosofía y Matemáticas, la dos que se han testado en Asturias este martes. Ruth Martin, jefa de área de evaluación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, descubre más detalles. “Para empezar, disponen de 105 minutos, en vez de 90, con el objetivo de que tengan más tiempo para leer y decidir qué opción van a elegir, porque en algunos casos habrá cierta optatividad. Por eso habrá más reflexión”, cuenta en primer lugar. “La prueba consiste en poner al alumnado frente a situaciones de la vida cotidiana, de forma que tenga que aplicar las competencias y no hacer simplemente una prueba memorística”, añade a continuación.

Martín explica que este proyecto piloto se ha hecho por toda España en tres materias comunes y tres de modalidad. Y ejemplifica en algunas materias los cambios a los que se enfrentarán los alumnos. “En Matemáticas aparecen ya fórmulas que pueden ser utilizadas, se hace en Portugal o Francia. En la prueba de Latín, por ejemplo, aparece un glosario. En la prueba de Lengua se trata de integrar varios textos, no lo habitual, que era un texto con preguntas asociadas; en este caso hay tres textos, done se trata de integrar esas preguntas. En cuanto a la de inglés, como novedad entra un ‘listening’, que antes no lo había”, detalla.

Más en detalle, la prueba de Matemáticas por ejemplo incluía una pregunta en la que se recogía el circuito de Cheste, con una prueba de motociclismo, en la que aparecen los pilotos Ángel Nieto, Doohan o Adrián Campos. Entre las preguntas planteadas se encuentra: "Calcule el tiempo (en segundos) del que disponen los pilotos para realizar un adelantamiento entre los puntos E y F, suponiendo que en ese tramo van a la velocidad media que presenta en este circuito (tiempo que tardarían en recorrer esa recta)". Y se plantea esa cuestión tras apuntar previamente que "Dani Pedrosa, el piloto con más victorias de este circuito, explica que es justo en el tramo de recta entre las curvas 11 y 12, delimitado por los puntos E y F, donde se puede lanzar ese último ataque para llegar a meta en primera posición cuando se disputa una carrera muy apretada".

En la de Filosofía se planteó un análisis filosófico a partir de imágenes. Una de ellas se puede ver una montaña de basura y una proyección con sombras detrás. Y una de la cuestiones planteadas a los alumnos es la siguiente. "¿En qué otros ámbitos de la vida cotidiana se cuestiona el problema de la distinción entre apariencia y realidad? Busque un ejemplo y reflexione argumentativamente sobre él".

En unos meses se conocerán los resultados de esta prueba piloto, pero las primeras sensaciones entre los participantes ya van saliendo. «Lo difícil puede ser el paso de que podían estar acostumbrados a esperarse ejercicios de preguntas cortas o memorísticas, a tener que leer mucho y relacionar y contestar eso que piden», destaca Luis Fernández Llana, director del IES Calderón de la Barca. «La sensación ha sido positiva. Muchas veces siempre pensamos al hacer esos ejercicios que para qué sirven y para qué vamos aplicarlo. Y lo hemos visto ahora, más aplicados a la vida real», resalta la alumna Rosa Díaz.

